Vermischtes Moosbach

23.05.2017

18

0 23.05.201718

Den dritten Moosbacher Gewerbetag nutzen Tausende Besucher zu Fach- und Beratungsgesprächen oder einen Blick hinter die Kulissen der Betriebe. Das Angebot reicht von ambulanter Pflege bis zu Unterhaltung mit den "Zwoa Schneidigen".

Für Landschaftspflege

Fahrbare Schrotmühle

(gi) Am Ortseingang von Burgtreswitz kommend wartete das große Areal von Agrartechnik Strigl auf die Gäste, die Forst- und landwirtschaftliche Geräte sowie Traktoren oder eine automatische Trommelsäge besichtigen und kauften konnten. Besonders der Nachwuchs hatte große Freude an den Bulldogs. Um den Hunger zu stillen, gab es Wildbratwürste und -burger. Der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs kam der Pfarrkirche zugute. Daneben gab es eine Tombola. Erster Preis war ein 60-Liter-Fass Motoröl.Einen Stand im Gelände der Firma Agrartechnik Strigl hatte auch Jungunternehmer Sebastian Ach mit seinem Gerät zur Landschaftspflege, wie Mulcharbeiten entlang von Straßen. Die Ambulante Pflege und Tagespflege in Moosbach informierte über die neuen Pflegegrade und Betreuungsangebote der Tagespflege. Außerdem sahen sich die Interessenten in den Räumlichkeiten um und ließen sich beraten.Sehr gut angenommen wurden die Führungen in der Landbrauerei Scheuerer zu jeder vollen Stunde durch Braumeister Ulrich Scheuerer und Brauerin Hilde Werner. Sie informierten über die Familiengeschichte und das Bierbrauen nach dem Reinheitsgebot. Für sie gilt das Motto "Handwerk mit Leidenschaft". Im Naturkostladl gab es vieles zu probieren wie Past Nuova, Chiemgauer Naturfleisch und Mani Bläuel. Am Parkplatz spielten die "Zwoa Schneidigen" zünftig auf. Der Schützenverein Etzgersrieth versorgte die vielen Gäste mit Essen und Getränken.Auf dem Gelände des Raiffeisen-Markts war auch diesmal wieder sehr viel geboten. Es gab Weine der Genossenschaftskellerei Heilbronn und auch Säfte der Plassenburger Kelterei zu probieren. Die Firma Wild präsentierte auf dem Lastwagen eine fahrbare Schrotmühle. Die Lohnunternehmer Daniel Irlbacher und Spitzner Reichenau waren mit ihren riesigen Traktoren vertreten. Der K & L Landservice und das Infomobil der Rekord-Briketts waren ebenfalls mit von der Partie.Blumen gab es von der Gärtnerei Steinhilber aus Neustadt. Auch Tupperwaren konnten erworben werden. Ein Beratungsstand für Baustoffe stand für alle Interessenten zur Verfügung. Bei einem Preissuchspiel waren Warengutscheine zu gewinnen. Die kleinen Gäste freuten sich über ein Karussell und eine Hüpfburg.Mit einem Minibagger des Baugeschäfts Hierold durften sich die Kinder als "Baggerführer" betätigen. Eine Rettungshundestaffel des BRK begeisterte jung und alt mit ihren Vorführungen. Feuerwehr und Frauenbund sorgten für Essen und Getränke. Hans Dittmann bot frische Fische an.