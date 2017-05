Vermischtes Moosbach

14.05.2017

(gi) Den Moosbachern scheint es, dass die Zeit bis zum Heimatfest zu schnell vergeht. Fast täglich kommen Unterausschüsse zusammen, um am Ablauf die letzten Schliffe anzulegen.

Monatlich einmal tagt der Gesamtausschuss, zuletzt im Gasthaus Bodensteiner in Tröbes. Immer noch fehlt die Zusage des Bischofs für den Festgottesdienst am 6. August. Bürgermeister Hermann Ach gab bekannt, dass die Festschrift druckreif vorliege.Das 330 Seiten umfassende Buch mit vielen Bildern gehe anfangs Juni in den Verkauf. Als Preis legte der Gesamtausschuss sieben Euro fest. Auch 12 000 Festzeichen lieferten die Moosbacher Druckprofis bereits. Die Festdamen und -burschen müssen aber nur noch die Knöpfe anbringen. Der Verkauf der Festzeichen erfolgt parallel mit dem Verkauf der Festschrift und dem Losverkauf in den einzelnen Ortschaften.Bereits unter Dach sind die Verträge mit den Bedienungen. In der Sitzung sprachen die Verantwortlichern auch die Parkplätze für die Helfer im Bierzelt an. Die Firma Scheuerer stellt Parkplätze auf ihrem Privatgelände zur Verfügung. Außerdem wird der Parkplatz am Feuerwehrhaus bereitgestellt. Helfer, die einen Platz in direkter Nähe zum Festzelt benötigen, erhalten einen Berechtigungsschein, den das Festbüro ausstellt. Für die Bar werden noch einige Helfer benötigt.Christine Kick vom Ausschuss Festdamen/Festburschen informierte, dass der Heimatfestsong derzeit geprobt werde. Im Festzelt sollen Flyer mit dem Song aufgelegt werden, so dass die Besucher mitsingen können. Zudem werden die Damen und Burschen bis zum Heimatfest stets bei den umliegenden Festen, bis auf eine Ausnahme, vertreten sind. Auch die Mitglieder des Gesamtausschusses seien dazu eingeladen.Ulrike Guttenberger vom Küchenteam teilte mit, dass die Speisekarte nahezu fertig ist und in der nächsten Sitzung vorgestellt wird. Essen im Festzelt könne auch bei den Bedienungen bestellt werden. Über weitere Werbeaktionen informierte Geschäftsleiter Andreas Hofmeister. Diese umfasste unter anderem eine Bannerwerbung beim Frühlingsfest in Weiden. Bei der Tageszeitung "Der neue Tag" wurde eine achtseitige Beilage für Anfangs Juli bestellt. Auch eine Werbeaktion bei "Radio Galaxy" sei vorgesehen.Sandro Stefinger verwies darauf, dass sich bislang 82 Gruppen für das historische Markttreiben am 29. Juli angemeldet haben. Bürgermeister Ach erklärte, dass sich etwa 90 Gruppen für den Festzug angemeldet haben. Der Storm-Clan übernimmt die Bewirtung während des Festzugs. Die nächste Sitzung des Gesamtausschusses ist am Dienstag, 23. Mai, um 20.30 Uhr im Gasthaus Bodensteiner in Moosbach.