Vermischtes Moosbach

27.04.2017

Das Moosbacher Heimatfest beginnt am Freitag, 28. Juli. Einen Vorgeschmack darauf bietet bereits das Kurparkfest am Sonntag, 9. Juli.

(gi) Die Gemeinde zieht die Veranstaltung diesmal so groß wie noch nie auf. Auf der rund 600 Meter langen Festmeile jagt ein Höhepunkt den nächsten. In der jüngsten Zusammenkunft des Heimatfest-Ausschusses im Gasthaus Bock gab Sprecher Sandro Stefinger weitere Details bekannt.Fünf Musikgruppen unterhalten von 11 Uhr bis 23 Uhr die Gäste. In der Golferschänke spielen die "Straßenmusikanten" und die "Moosbacher Musikanten". Am überdachten Grillplatz sorgen "Stolen Josie", "Granny Is Back" und "Old Ham" für Stimmung. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Ab 11 Uhr heißt es "O'zapft is" zum musikalischen Frühschoppen. Um 14 Uhr stellt die Feuerwehr einer 400 Jahre zurückreichenden Tradition zufolge den Petersbaum auf. Die bunt bemalten Zunftzeichen, sollen an die große Zeit im 16. und 17. Jahrhundert erinnern, in der viele Handwerker des Pflegeamts Treswitz ihre Zünfte in Moosbach stationiert hatten. Beim Kurparkfest wird auch den Kindern ein Riesenprogramm mit Kinderschminken, Dosenwerfen, Sackhüpfen und ein "Dorffest-Wasserpool" mit Rutschbahn geboten. Außerdem öffnen die Hobbygärtner in der Gemeinde ihre grünen Paradiese zu der Veranstaltung "Gartenvielfalt in Moosbach". Essensstände, Weinlauben, Trinkhallen und Bars stehen den Gästen bereit. Mit einem Höhenfeuerwerk um 23 Uhr klingt die Feier aus.Stefinger gab bekannt, dass derzeit folgende Vereine und Gruppen ihre Teilnahme und Mitarbeit erklärt haben: die Feuerwehren Ödpielmannsberg, Saubersrieth und Moosbach, die Pferdefreunde, das Heimatfest-Küchenteam, der Waldverein Moosbach, die Heimatfestburschen und -damen, die Oldtimer Moosbach, die Spielvereinigung Moosbach, die Schauspielgruppe "Gensbloud & Gschling", die Wasserwacht Moosbach, die Moosbacher Böllerschützen, der Storm-Clan, der Frauenstammtisch Ödpielmannsberg, die Schützenvereine Gebhardsreuth und Heumaden, der Kegelverein Moosbach und die Reitsportgemeinschaft Grub. Gesucht wird noch Personal für die vielen Kassen.Die nächste Sitzung des Festausschusses erfolgt bei einer Ortsbegehung im Kurpark. Der Termin wird noch festgelegt.