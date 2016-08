Vermischtes Moosbach

26.08.2016

Neben dem "Dorffest-Fieber" steht Moosbach derzeit auch mitten in der Planung für das Heimatfest 2017. Zwei Auftritte ragen dabei heraus.

Der Gesamtausschuss traf in der vergangenen Sitzung wichtige Beschlüsse zum Heimatfest-Programm. Sprecher Sandro Stefinger bekam für diese Fleißarbeit großes Lob. Die Auftritte von "Django 3000" am 29. Juli und der Kabarettistin Martina Schwarzmann (Deutscher Kabarettpreises 2008) am 1. August sind die Höhepunkte. Der Kartenvorverkauf für Schwarzmann beginnt am Donnerstag, 1. September. Der Eintritt kostet 22 Euro. Karten sind unter anderem über www.suedpolmusic.de erhältlich.Das von Stefinger und Bürgermeister Hermann Ach vorgelegte Programm sieht so aus: Freitag, 28. Juli: Heimatfestauftakt am Marktplatz mit Glockenläuten, Böllerschützen und Bieranzapfen mit den Moosbacher Musikanten. Am Samstag, 29. Juli, ab 9 Uhr ist das historische Markttreiben. Am Abend steht "Django 3000" auf der Festzelt-Bühne. Später legt DJ Michael B. auf.Am Sonntag, 30. Juli, von 6 bis 8 Uhr laden die Moosbacher zu einem Frühtanz mit den Tanngrindler Musikanten ein. Der Tag steht außerdem im Zeichen der Wieskirche und des Bezirks-Böllerschützentreffens. Am Abend spielt der "Froschhax'n Express" im Festzelt. Die Raiffeisen feiert am Montag, 31. Juli, ihr Gründungsjubiläum mit Gratisverlosung. Dazu spielt die Pirker Blasmusik.Martina Schwarzmann ist am Dienstag, 1. August, zu Gast. Die Totenehrung, der Tag der Behörden und Betriebe sowie ein großer Seniorennachmittag mit einem VdK Kreistreffen gehen am Mittwoch, 2. August, über die Bühne. Am Abend unterhält die Waidhauser Blasmusik. Donnerstag, 3. August, ist Kinder- und Sparkassentag. Am Abend spielt im Festzelt "Lost Eden". Tag der Jugend ist am Freitagabend, 4. August, im Festzelt mit DJ "MashUP Germany". Am Nachmittag ist ein Classic-Konzert mit Freunden aus Moosbach in Oberösterreich vorgesehen. Der Samstag, 5. August, steht im Zeichen der Urlauber und ehemaligen Moosbacher. Dazu sind Veranstaltungen im Rathaus und im Schloss Burgtreswitz geplant. Auch ein großes Oldtimer-Treffen steht auf dem Programm. Am Abend spielen die "Schlossberger". Die Schützen ehren ihre Gauschützenmeister.Am Sonntag, 6. August, wird sich ein Festzug durch die Straßen von Moosbach bewegen. Am Abend spielen die Gipfelstürmer. Zum Festausklang am Montag, 7. August, steigt ab 9.30 Uhr im Festzelt ein Frühschoppen mit den "Stoapfälzern". Am Abend ist eine große Verlosung geplant. Es spielen die Moosbacher Musikanten.