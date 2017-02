Vermischtes Moosbach

21.02.2017

Ausdrücklich will Moosbachs Pfarrer und Bischöflich Geistlicher Rat Josef Most keine Geschenke zu seinem 70. Geburtstag. Allerdings halten sich nicht alle Gratulanten daran.

"Betet ein Vaterunser für meinen Dienst, feiert die Gottesdienste mit, und wer ein Zeichen der Verbundenheit schenken möchte, kann eine Spende für die Kirchenrenovierung geben", war sein größter Wunsch. Beim Empfang im Pfarrheim hatte der eine oder andere Gratulant doch ein Geschenk dabei.Streng hielt sich aber der Kirchenchor Tröbes an dem Wunsch des Seelsorgers. "Wir schenken dir ein Lied", sangen sie unter Leitung von Dirigent Sven Biermeier. Vor dem Empfang feierte der Jubilar mit dem Ruhestandsgeistlichen Hermann Schötz und Diakon Herbert Sturm in der gut besuchten Pfarrkirche den Gottesdienst. Viele Vereine, zum Teil mit ihren Fahnenabordnungen, umsäumten den Altar.Mit einer Geschichte über den kleinen Heiligen führte Pfarrer Most in die Predigt ein. Er blickte auf 70 Jahre zurück und bemerkte, "wo wir den Himmel spüren dürfen". Imposant gestaltete der Kirchenchor unter Leitung von Biermeier und Hubert Reimer an der Orgel, Willibald Wirth an der Geige und den fünf Bläsern den Gottesdienst mit. Am Schluss gab es großen Beifall von den Gläubigen. Groß war die Gratulantenschar. Der Kirchenchor Moosbach erfreute den Jubilar mit einem Geburtstagsständchen. Die Ministranten aus Moosbach und Tröbes sorgten für Heiterkeit mit einigen lustigen Gedichten über ihren Herrn Pfarrer, den sie ganz ins Herz geschlossen haben. Sie freuen sich über jede Ministrantenstunde mit dem Pfarrherrn.Auch Pfarrgemeinderatssprecherin Elisabeth Völkl gratulierte. Sie dankte im Namen der Pfarrei für das segensreiche Wirken und erinnerte an die feierlichen Messen mit den tiefgründigen Predigten des Geistlichen. Der Spruch von Pfarrer Most "Der schönste Dienst ist es, die Kinder zum Licht des Glaubens zu führen" sage alles aus. Wer so über seine Berufung mit Freude spreche, habe den Weg zur Mitte gefunden. Sie bat den Jubilar "noch ein bisschen durchzuhalten und noch nicht in den Ruhestand zu gehen", denn die Kirchenrenovierung sei im Gange, das Heimatfest und der Besuch des Bischofs stünden bevor.Kirchenpfleger Bernhard Rom aus Tröbes erinnerte an die vielen Baumaßnahmen des Geistlichen. Vieles trage Mosts Handschrift. Rom überreichte den Fußballfan ("Ich bin in Pfreimd am Fußballplatz aufgewachsen") von den drei Kirchenverwaltungen (Tröbes, Moosbach, Etzgersrieth) und dem Pfarrgemeinderat zwei Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern München.Zudem gratulierte die Kolpingsfamilie ihrem Präses. Bürgermeister Hermann Ach überbrachte die Glückwünsche aller 2500 Seelen der Gemeinde. Er würdigte die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Markt. Pfarrer und Rathauschef stünden über Handy und WhatsApp im ständigen Kontakt.Most blickte auf sein Leben zurück. Er richte sich nach dem Primizspruch "Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freude". Er rief junge Burschen auf, Pfarrer zu werden. Auch der Bischof, gratulierte, dazu las Most den Brief vor. Weitere Glückwünsche kamen von einer Abordnung der Kolpingsfamilie Eslarn für den Bezirkspräses sowie aus Floß und von einer Delegation um Bürgermeisterin Birgit Höcherl aus Schönsee.