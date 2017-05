Vermischtes Moosbach

23.05.2017

Burgtreswitz. (gi) Geistlicher Rat Josef Most und Kapellenpfleger Hans-Josef Völkl konnten es nicht fassen. Beide haben große Geldsorgen bei der Renovierung der Sebastianskapelle unweit der neuen Pfreimdbrücke. Nun kam Besuch, der ihnen wieder Mut machte.

Landrat Andreas Meier sowie der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Josef Pflaum, überreichten ihnen einen Scheck in Höhe von 2500 Euro für die Sebastianskapelle aus Mitteln der Bank. Damit soll das besondere Engagement der ehrenamtlichen Helfer honoriert werden, sagte Pflaum. "Solche Kleinode müssen unbedingt erhalten werden." Landrat Meier hatte aber eine weitere Überraschung mitgebracht, denn er überreichte dem Geistlichen einen zweiten Scheck über 5000 Euro aus Landkreismitteln für die Arbeiten an der Pfarrkirche Moosbach. Der momentan sehr leidgeprüfte Seelsorger, dem noch der Schrecken des Kirchendachbrands der vergangenen Woche anzumerken war, dankte für die Soforthilfe mit einem herzlichen "Vergelt's Gott".Die 300 Jahre alte Sebastianskapelle wurde in den letzten Wochen von Grund auf restauriert. Trotz vieler freiwilliger Helferstunden und Spenden bestehen zum Leidwesen des Kapellenpflegers immer noch erhebliche ungedeckte Kosten. So kostete alleine der Innenputz 15 000 Euro. Most und Völkl bitten deshalb um weitere Spenden.Viele Burgtreswitzer werden am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 25. Mai, unterwegs sein, um den Vatertag und die Neusegnung der Sebastianskapelle zu feiern. Gleichzeitig wird auch an den 300. Geburtstag des kleinen Kirchleins erinnert.Um 11 Uhr beginnt beim und im Greßmann-Stodl das Vatertags-Stodlfest. Dazu lädt die Feuerwehr ein. Zum Mittagessen gibt es Rollbraten, Schweinshaxn und Grillspezialitäten, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr beginnt an der Sebastianskapelle eine Andacht mit anschließender Segnung. Alle Vereine und die Gläubigen der Pfarrei und darüber hinaus, sind dazu eingeladen. Anschließend wird beim Stodlfest weitergefeiert.