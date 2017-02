Vermischtes Moosbach

Sehr bald erkannte Pfarrer Albert Sertl dessen Berufung zum Priester und bereitete ihn auf das Gymnasium vor. 1968 absolvierte er am Augustinus-Gymnasium Weiden das Abitur. Es folgten der Eintritt ins Priesterseminar in Regensburg und die theologischen Studien an der Uni Regensburg. Zwei Semester studierte er an der Universität Salzburg.Im Sommer 1973 schloss Most sein Studium mit dem Diplom der Theologie erfolgreich ab. In Oberviechtach wurde er zum Diakon geweiht. Sechs Monate später, am 29. Juni 1974, weihte ihn Bischof Rudolf Graber im Regensburger Dom zum Priester. Seine erste Kaplanstelle führte Most nach Schönsee. Von 1976 bis 1979 wirkte er anschließend als Kaplan in Schwarzenfeld. Er war zugleich Kreisjugendseelsorger des BDKJ Schwandorf. Die Arbeit mit der Jugend war von Anfang an ein Schwerpunkt als Seelsorger. Seitdem plagt ihn die Sorge, dass der Nachwuchs immer mehr den Gottesdiensten fernbleibt. "Wir müssen unsere jungen Leute für den Glauben begeistern." Von 1979 bis 1982 führte ihn der Weg in die Pfarrei Herz-Jesu nach Sulzbach-Rosenberg. Nach acht Kaplanjahren wurde er 1982 Pfarrer in Floß. Nebenbei war er von 1986 bis 1996 Schuldekan des Dekanats Neustadt/WN, und wurde ab Juni 1996 zum Dekan des Dekanats Neustadt/WN ernannt.2002 entschloss er sich zum Wechsel der Pfarrstelle: Most bekam am 1. September die Pfarrei Moosbach übertragen. Seit November 2007 ist er Bischöflich Geistlicher Rat. Was Most in Moosbach zustande brachte, kann sich sehen lassen. Er zeigte sich den Medien aufgeschlossen und präsentierte schon im Dezember 2002 die Pfarrei weltweit im Internet. Selbstverständlich betreut der Geistliche auch heute noch selbst diese Homepage. Schon 2005 demonstrierte er mit der Renovierung der Filialkirche Tröbes (Kosten rund 400 000 Euro) seine Baumeisterqualitäten. Als 2005 der Pfarrer von Etzgersrieth, Georg Bodner , starb, übertrug der Bischof Most die Expositur.2007 war Bischof Gerhard Müller bei dem Jubilar zu Gast. Most gründete im selben Jahr die "Missionsbrücke", ein Hilfswerk für den aus Tröbes stammenden Pater Ferdinand in Afrika. 2007 wurde das alte Pfarrheim in ein Arzthaus umgebaut. Ab 2012 ging es baulich Schlag auf Schlag in der Pfarrei. Zunächst wurde an den Kindergarten für 230 000 Euro eine Kinderkrippe angebaut. Schon ein Jahr später weihte Dompropst Dr. Wilhelm Gegenfurtner das neue Pfarrheim (Kostenpunkt eine Million Euro) ein.Aber eine noch größere Aufgabe wartete anschließend auf den Seelsorger. Die Pfarrkirche befand sich innen und außen in einem erbärmlichen Zustand. So startete der Geistliche 2016 aus Gründen der Verkehrssicherheit mit der 1,7 Millionen Euro teueren Außenrenovierung, die noch rechtzeitig vor dem Heimatfest abgeschlossen sein soll.Für seinen Geburtstag wünscht sich Most nur ein andächtiges Vaterunser für seinen Dienst und das stille Versprechen der Gläubigen, die Messen treu mitzufeiern. Wer darüber hinaus noch ein Zeichen der Verbundenheit schenken will, den bittet der Jubilar um eine Geldspende für die Renovierung der Pfarrkirche. Pfarrer Most lädt heute um 19 Uhr die Gläubigen zum Gottesdienst in die Kirche ein. Anschließend folgt ein Stehempfang im Pfarrheim.