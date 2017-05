Vermischtes Moosbach

(gi) Auch der Katholische Frauenbund beteiligte sich an der Renovierungs-Aktion der Sebastianskapelle und überreichte an Hans-Josef Völkl 500 Euro. Der Kapellenpfleger nahm die finanzielle Unterstützung aus den Händen der zweiten Vorsitzenden Marga Braun dankend an. Seit 11. März wurde fast jedes Wochenende an der Kapelle gearbeitet. Bis aufs Mauerwerk wurde alles neu gemacht.

Viele Freunde und Gönner haben sich inzwischen durch Spenden und Arbeitsleistungen eingebracht. Organisator Völkl zollte den Burgtreswitzer Männern Respekt, denn jedes Mal, wenn er zum Arbeiten jemand brauchte, waren sie zur Stelle. Auch der ehemalige Burgtreswitzer Alexander Schwarzhuber hat sich mit seiner Malerfirma engagiert.Die Frauen wohnten zuerst der Maiandacht mit beeindruckenden Marienliedern des Freizeitchors unter Leitung von Völkl in der Dorfkirche bei. Anschließend schenkten einige Chorfrauen Maibowle für alle Besucher der Maiandacht aus. Im Rahmen des Stodlfestes der Feuerwehr Burgtreswitz ist die Pfarrgemeinde an Christi Himmelfahrt um 14 Uhr zur Neusegnung und Andacht an der Sebastianskapelle eingeladen.