Vermischtes Moosbach

09.05.2017

Die Feuerwehr Gaisheim hat in vielen ehrenamtlichen Stunden ihr Gerätehaus renoviert. Die Segnung gerät zu einem Höhepunkt in der fast 130-jährigen Geschichte der Wehr.

Gaisheim. (gi) Mit der daneben liegenden Dorfkapelle ist das Feuerwehrhaus nun ein Ortsmittelpunkt. Im Beisein aller zehn Wehren der Marktgemeinde Moosbach sowie zahlreicher Wehren aus umliegenden Gemeinden und dem Landkreis Schwandorf segnete Geistlicher Rat Josef Most das Gebäude. Auch Bürgermeister Hermann Ach und zahlreiche Gemeinderäte, Kreisbrandinspektor Hans Rewitzer sowie Kreisbrandmeister Thomas Kleber befanden sich unter den Gästen.Nach dem Gottesdienst an der Dorfkapelle bewegte sich der Festzug zum Feuerwehrhaus. Vorsitzende Martina Hanauer hieß die Gäste willkommen. Kommandant Kai Rudloff blickte auf die Renovierungsarbeiten der vergangenen Monate zurück. Das Gebäude war in einem sehr maroden Zustand. Die alten Holzfenster waren durchgefault, das Eingangstor war nicht mehr zu schließen, der Holzverschlag am Schlauchturm fehlte zum Teil ganz, die Elektroanlage entsprach nicht mehr den Vorschriften und der Fassadenputz war großflächig abgefallen.Schließlich musste auch mehr Raum für die vielen Geräte her. Der Kommandant hielt nach dem gelungenem Werk das Fest für einen sehr wichtigen Tag der gesamten Marktgemeinde. "Ich denke, auf das erreichte Ergebnis können wir heute stolz sein", freute er sich. Nach dem Gelingen der Arbeiten müsse man aber weiterdenken und die Hege und Pflege des Hauses im Auge behalten.Für Kreisbrandinspektor Hans Rewitzer war es eine große Ehre, das renovierte Feuerwehrhaus seiner Bestimmung zu übergeben. Er dankte allen, die das Vorhaben finanziell oder durch Arbeitsleistungen und Materialspenden förderten. Dem Markt Moosbach sprach er Lob und Dank für die Bereitstellung finanzieller Mittel aus. Ohne all diese Leistungen wäre es nicht möglich gewesen, die Gebäuderenovierung zu verwirklichen. Rewitzer hoffte, dass das neue Feuerwehrhaus die Kameradschaft und den Einsatzwillen festigen werde und dass die jungen Menschen des Dorfs den Feuerwehrgedanken weiterpflegen. "Pflegt bitte die Gerätschaften", riet er.Bürgermeister Ach freute sich, dass die Feuerwehr Gaisheim aus der Krise 2013 auf die Erfolgsspur gekommen sei. Dazu gehöre auch, dass die Wehr nach zehn Jahren im September 2016 endlich wieder eine Leistungsprüfung absolvierte. Einstimmig sagte der Gemeinderat Ja zu den Vorhaben der Gaisheimer Feuerwehr. Die Wehr dankte dies mit vielen Stunden freiwilliger Helfer, so dass das Werk gelang. Das Gemeindeoberhaupt wünschte sich, dass durch das gemeinsame Werk das Dorf neu zusammenwachse. "Lasst bitte die ehemalige Gaisheimer Versammlungskultur der Vergangenheit angehören", hoffte Ach.Anschließend bewegte sich die Festgesellschaft in Richtung Festhalle zu einem zünftigen Weißwurst-Frühschoppen mit den Moosbacher Musikanten. Den ganzen Tag bestand die Möglichkeit der Besichtigung des Gerätehauses. Alle Besucher waren begeistert über die vorbildliche Arbeit der Gaisheimer Feuerwehrleute.