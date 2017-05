Vermischtes Moosbach

Gaisheim. (gi) Mit einem bunten Nachmittag in der Festhalle und der Preisverleihung des Bierkastenstemmens am Abend endeten die Feierlichkeiten rund um das renovierte Gerätehaus. Vorstandsmitglied Marco Spandl und Kommandant Kai Rudloff hatten den Wettbewerb, bei dem Kraft gefordert war, organisiert.

An den Start gingen vier Mannschaften der Moosbacher Festburschen, ein Team der Eslarner Festburschen, die "Guttenbergers und Freunde", die "Tröbeser Moidla" und Feuerwehr sowie die "Goashamer Moidla". Auf Platz eins kam ein Moosbacher Festburschen-Team mit 28 Kästen. Die Plätze zwei (25) und drei (23) gingen ebenfalls an Moosbacher Festburschen-Teams. Sie erhielten 50 Liter Gerstensaft, 30 Liter Bier und als dritten Preis einen Kasten Bier. Die Damen bekamen Sekt. Dazwischen spielte der Harmonika-Franz zünftig auf. Die Gaisheimer Frauen boten Kuchen und Kaffee. Es gab auch Leckeres vom Grill. Für Kinder gab es einen Sandkasten sowie in der Festhalle eine Mal- und Schminkecke, wo die Kleinen unter anderem Mandalas gestalteten.