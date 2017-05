Vermischtes Moosbach

05.05.2017

Finanziell geht es beim Sportkegelclub Blau-Weiß Moosbach aufwärts. Ein Problem ist aber der Spielermangel im Jugendbereich. Daher zeigt Jugendleiter Günther Eckl in der Jahreshauptversammlung eine neue Option auf.

Keine Willkür

Starker Endspurt

Neuwahlen Der Sportkegelclub setzt weiterhin auf Heinrich Forster als Vorsitzenden. Seine Stellvertreter sind Katrin Grötsch und Wolfgang Bergmann. Um das Schriftliche kümmert sich Marina Bock. Ihr zu Seite steht Daniela Bock. Als erste Kassier fungiert Tanja Kappl, zweiter ist Christian Kühn. Als Revisoren stehen Martin Bock und Carola Reitinger zur Verfügung. Erster Sportwart ist Mario Thalhauser und zweiter Christian Baier. Die Posten der Jugendwarte übernehmen Martin Puff und Günther Eckl. Frauenbeauftragte ist Klara Hierold. Die Vertretung der passiven Mitglieder liegt in den Händen von Karl Reitinger, und die der aktiven Mitglieder bei Peter Bock. Pressevertreter sind Mario Thalhauser und Christian Baier. (gi)

(gi) Vorsitzender Heinrich Forster machte bei der Zusammenkunft im Gasthaus "Michldamer" in Saubersrieth deutlich, dass es im Heimatfestjahr für den Verein viel zu tun gebe. Beim Kurparkfest übernehmen die Kegler den Ausschank am Grillplatz. Auch beim Markttreiben sind sie mit einem Rosswurststand und einer historischen Kegelbahn dabei. Zum Bierausschank im Festzelt und beim Festzug sind die Kegler ebenfalls eingeteilt.Der Sprecher bat, Entscheidungen des Vorstands nicht anzuzweifeln oder sie gar als Willkürbeschlüsse zu bezeichnen. Er bat auch um Verständnis, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv kegeln könne. Sollte daran aber das Amt des Vorsitzenden geknüpft sein, könne er es nicht mehr ausüben. Schatzmeisterin Tanja Kappl berichtete von einer leichten Verbesserung der Finanzlage. Trotzdem habe der Verein aber noch 8880 Euro Verbindlichkeiten vom Kegelbahn-Bau.Zweiter Sportwart Christian Baier blickte auf das Abschneiden der fünf Teams in der vergangenen Saison. Die Herren I fingen sich nach vier Abstiegen in Folge wieder und belegte einen guten fünften Platz in der Kreisklasse Weiden. Bester Kegler war Georg Grötsch mit einem Durchschnitt von 533,5 Holz.Die Herren II wurden komplett mit Spielern der Herren III besetzt. Man konnte aber den Abstieg nicht verhindern. Bester war Matthias Schönberger mit einem Schnitt von 534 Holz. Die junge und talentierte Damenmannschaft verpasste knapp den Aufstieg in die Bezirksliga. Der zweite Platz lässt für die kommende Saison hoffen. Den besten Schnitt erzielte Christine Bergmann mit 520,6 Holz.Trotz einer sehr dünnen Personaldecke konnte Blau-Weiß auch eine gemischte Mannschaft ins Rennen schicken. Dank eines starken Endspurts belegte das Team noch Rang sieben. Martin Puff hatte mit 525,7 Holz den besten Durchschnitt. Jugendleiter Günther Eckl berichtete über die U-18-Spielgemeinschaft SC Luhe-Wildenau/Moosbach. Diese erreichte den vierten Platz. Leider konnte sich kein Kegler für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. Sebastian Puff startete mit der U 14 der Startgemeinschaft GH Altenstadt/GH Wernberg/BW Moosbach und erreichte einen dritten Platz.Es sei vorauszusehen, dass wegen des Jugendspielermangels auch in der nächsten Saison wieder Gemeinschaften gebildet werden müssen. Eckl bat den Verein, alles daranzusetzen, dass die Jugend endlich wieder in Saubersrieth kegeln könne. Derzeit sei Luhe der Spielort. Es fehlten aber vier Spieler, damit der Spielort wieder nach Moosbach komme. Er hielt deshalb auch ein Zusammengehen mit Tröbes für denkbar. Bürgermeister Hermann Ach sprach von einer hoch motivierten Truppe. Die Jugend zu gewinnen, sei ein Problem, das viele Vereine hätten.