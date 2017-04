Vermischtes Moosbach

Die erste Damenmannschaft ist das Aushängeschild des SKC Tröbes. Die Kegler können aber noch auf viele weitere Erfolge stolz sein.

Tröbes. (gi) In der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Kaiser brachte Sportwartin Elisabeth Bäumler ein äußerst erfolgreiches Sportjahr 2016 in Erinnerung. Drei Mannschaften, davon zwei Damenteams, beteiligten sich am Spielbetrieb. Die Damen I erreichten mit 24:8 Punkten den ersten Tabellenplatz und sicherten sich dadurch den Aufstieg in die Bezirksliga A Nord. Bürgermeister Hermann Ach gratulierte zum Aufstieg und lud die Frauen zum Empfang ins Rathaus ein.Die Herren schafften nach hartem Kampf den Klassenerhalt. Nicht so erfolgreich waren die Damen II in einer ziemlich starken Liga. Jugendkeglerin Nathalie Baier spielte mit den Vereinen Luhe und Moosbach in der Jugend-Kreisklasse und erzielte einen Gesamtschnitt von 365 Holz. Beim "Tandem Mixed" des SKV-Weiden schafften die Tröbeser erste Platzierungen und qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft in Hirschau.Mit Vorsitzendem Franz Feneis und Bürgermeister Hermann Ach ehrte die Sportleiterin anschließend die Clubmeister. Bei den Herren siegte Christian Grötsch mit einem Durchschnitt von 538 Holz, gefolgt von Thomas Grötsch (519 ), Alexander Bäumler (514), Johannes Bäumler und Adolf Hammerl (511) sowie Josef Bäumler (503).Bei den Damen I wurde Elisabeth Bäumler mit 500 Holz vor Magdalena Bäumler (495), Stefanie Popp (488) und Bianca Guttenberger-Morell (486) Clubmeisterin. Bei den Damen II gewann Maria Bäumler mit 504 Holz vor Sonja Meiler (478), Eva-Maria Pöllmann (464). Ines Wohner (423) und Nathalie Baier (363). Die Sportleiterin wünschte sich für 2017 den Erhalt der drei Vereinsmannschaften, den Aufstieg der Herren I, den Klassenerhalt der Damen I in der Bezirksliga, die Gründung einer Jugendmannschaft sowie die Einführung eines festen Trainingstags für die Jugend.Vorsitzender Franz Feneis bezeichnete die Damen I in der Bezirksliga als Aushängeschild des Vereins. Er dankte Jugendbeauftragtem Günther Eckl für die hervorragende Jugendarbeit. Der SKC-Chef wies außerdem auf die Einsätze des Vereins beim Heimatfest in Moosbach hin. Am 5. August übernehmen die Kegler den Ausschank im Festzelt und am Pilsstand. Zusätzlich werden einige Leute für den Auf- und Abbau des Festzelts benötigt.