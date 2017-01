Vermischtes Moosbach

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften sind bei jedem Verein Usus. Wofür aber Adolf Fischer bei der SpVgg Moosbach ausgezeichnet wird, ist eine Besonderheit.

Die Geehrten

Viele Ehrungen standen bei der SpVgg im Vereinslokal Forster an. Dazu war der Kreisehrenamtsbeauftragte des BLSV, Karl Bauer, nach Moosbach gekommen. Mit Vorsitzendem Helmut Meindl, dritten Bürgermeister Konrad Lingl sowie dem Chef des Förderkreises der SpVgg, Gerhard Wittmann, übernahm er die Auszeichnungen.Seit 25 Jahren sind Sibylle Zimmermann, Herbert Sturm, Georg Schwabl, Elisabeth Schieder, Hans Landgraf, Robert Kick, Alfred Hierold, Stefan Guttenberger und Anne Bock dabei. Vor 40 Jahren sind Karl Koller, Karl Gall und Hans Forster dem Verein beigetreten. Für 50 Jahre Treue ehrten die Verantwortlichen Hans Kick, Siegfried Hanauer und Hans Bäumler. Bereits 60 Jahre gehören Josef Steinberger, Hans Roßmann, Josef Brandstätter und Hans Bodensteiner der SpVgg an. Riesenbeifall brandete auf, als Adolf Fischer für 80-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. In dieser Zeit hat der 94-Jährige es vom Jugend- und Seniorenspieler bis hin zu vielen Funktionärsposten im Verein gebracht.