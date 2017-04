Vermischtes Moosbach

25.04.2017

52

0 25.04.201752

(gi) Der neue Chef der Privaten Landbrauerei Scheuerer freute sich sehr über den Verlauf des Tags des Bieres in Moosbach. Eine so starke Resonanz hätte sich Brauingenieur Ulrich Scheuerer nicht träumen lassen. Die Besucher kamen aus den Landkreisen Neustadt, Schwandorf, Cham und Tirschenreuth sowie aus der Stadt Weiden.

Großer Andrang herrschte den ganzen Tag über an den drei Schanksäulen, an denen die Biertester die neuen Gerstensäfte "Sommer Weisse", "Mandarina Bavaria Hell" und Lemondropper" probieren durften. Am besten schnitt der "Lemondropper" vor der "Sommer Weisse" und "Mandarina Bavaria Hell" ab. Deftige Brotzeiten sowie lustige Musikanten wie Matthias Hofmeister aus Tröbes und ein Teil der Mühlschleifmusi luden die Gäste zum Verweilen ein.In zehn Führungen informierten Seniorchef und Brauingenieur Erhard Scheuerer sowie Braumeisterin Hildegard Werner über die Verfahrensabläufe in der Brauerei. Große Bewunderung fand dabei der "Flascheninspektor", eine Maschine, die durch Fotos die Reinheit der einzelnen Bierflaschen überprüft.