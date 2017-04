Vermischtes Moosbach

Saubersrieth. (gi/ise) Johann Voith blutet das Herz. Die beiden Kastanien, die schätzungsweise seit 1910 neben der Kapelle auf dem Dorfplatz standen, sind am Montag gefällt worden. Zwei Profis vom Maschinenring legten die Bäume binnen einer Stunde um. "Bis wir es gemerkt haben, war es schon zu spät. Wir sind stinksauer auf den Bürgermeister", schimpft der Saubersriether, dessen Großvater um 1908 den Grund für die Kapelle und die beiden Bäume übereignet hatte.

"Der Dorffrieden ist in Gefahr. Niemand hat von der Aktion gewusst. Die Baumfällung ist nie ein Thema gewesen", betont Voith. Die etwa 20 Meter hohen Kastanien waren ein Wahrzeichen im Ort und im Herbst ein Anziehungspunkt für Kinder. Eine Mitarbeiterin des Landratsamts habe die Bäume begutachtet und festgestellt, es müssten nur Astschnittstellen versiegelt werden, erzählt Voith. "Die Baumsanierung war der Gemeinde wahrscheinlich zu teuer", mutmaßt er. "Für mich sahen die Kastanien gesund aus."Abgesehen von seiner Trauer um die beiden Riesen kritisiert Voith den Schnittzeitpunkt. "Viel zu spät, da brüten schon die Vögel drin." Grundsätzlich seien solche Arbeiten nur von 1. Oktober bis 28. März zulässig, bestätigt Claudia Prößl, Pressesprecherin des Landratsamts. Ausnahmen genehmige die Untere Naturschutzbehörde nur aus besonderen Gründen, zum Beispiel bei Gefährung der Verkehrssicherheit. Ob das auf die Bäume zutrifft, könne Prößl erst kommende Woche mit dem Sachbearbeiter klären. Zum Allgemeinzustand der Kastanien hat Prößl allerdings andere Informationen als der Saubersriether Voith. "Unsere Gartenfachberaterin hat die Bäume im September 2015 überprüft und in schlechtem Zustand vorgefunden." Prößl spricht von größeren Astungswunden mit Fäulnis und Höhlungen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. "Das Erscheinungsbild ließ darauf schließen, dass die Bäume nicht ausreichend stand- und bruchsicher sind."Bürgermeister Hermann Ach bedauert dies. Die Kastanien standen an der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße. "Immer wieder fiel besonders bei Sturm das Totholz herab und gefährdete Autofahrer und Fußgänger." Die Fällung sei nicht mehr zu vermeiden gewesen. Das Gemeindeoberhaupt stellte aber eine Ersatzpflanzung in Aussicht.