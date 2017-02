Vermischtes Moosbach

12.02.2017

12

0 12.02.201712

Seit 1990 hat Josef Rauch die Schulpartnerschaft Bela-Eslarn betreut. Jetzt ist er im Ruhestand. Wie geht es weiter?

Bischof treuer Begleiter

Infofahrt nach Bela

Nach der Auflösung der Teilhauptschule Eslarn 2007 führte die Schule Moosbach das Projekt weiter. Der rührige Schulleiter der Trautwein-Grundschule Josef Rauch wurde vor einigen Tagen in den Ruhestand verabschiedet. Ihm ging es um ein gegenseitiges besseres Kennenlernen, Toleranz und den Abbau von Vorurteilen. Er verhalf den Kindern dazu, in einem erweiterten Europa Erfahrungen zu sammeln.Rauch wollte in seiner 27-jährigen Arbeit mit deutsch-tschechischen Kindern, dass die Buben und Mädchen aus der Geschichte lernen, sich für Völkerverständigung und Frieden einsetzen. 2015 wurde er mit dem bayerisch-böhmischen Brückenbauerpreis ausgezeichnet. Wer soll diese schulische Fleißarbeit nun fortsetzen?Die Schulen Eslarn und Moosbach boten in der Vergangenheit vor allem Tschechischkurse, Sportgemeinschaften, Kurse für Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde an. So wurden die KZ-Gedenkstätten in Flossenbürg, Dachau, Terezín und Lidice besucht. Es folgten Informationsfahrten in den Reichstag nach Berlin, zum tschechischen Parlament nach Prag und zum bayerischen Landtag nach München. Die Kinder wandelten auf den Spuren des Winterkönigs bei Ausstellungen in Amberg und in Prag. Beim Projekt "Eisendorf bis 1945 - Zelezna heute" wurde das Verhältnis der Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn untersucht. Auch die Ausstellung gegen Rechtsradikalismus fand große Beachtung.Die Schüler aus beiden Ländern untersuchten ferner das Einkommen und die Preise, machten Betriebserkundigungen in Tschechien und Deutschland oder erforschten die Marktchancen der Bäcker in Tschechien. Die Krankenversicherungs- und die Schulsysteme beider Länder wurden verglichen und die Abwasser- und Wasserversorgungen von Moosbach und Bela untersucht. Interessant war auch der rechtliche Vergleich des Führerscheins in beiden Ländern.Gerne nahmen die tschechischen Kinder auch Betriebspraktika in Deutschland an. Umgekehrt bestand kein Interesse. Bei Theateraufführungen wurde gemeinsam gelacht. Auch im religiösen Bereich tat sich viel. So wurde der Volkstrauertag als Friedensgottesdienst in Eslarn, Moosbach und Bela gefeiert. Bischof Radkovsky aus Pilsen war mehrmals zur Stelle, und die Pfarrer und Bürgermeister der beiden Orte feierten mit. Unvergessen werden den Kindern die Fahrten zum Bischof nach Pilsen, zum Skilaufen ins Riesengebirge, der Besuch des Eisstadions Weiden und der Weidener Thermenwelt sein. Arbeitsgemeinschaften kümmerten sich um das Lernen der beiden Sprachen und das bayerisch-böhmische Kochen.Wie schaut die Partnerschaft momentan aus? In einer Arbeitsgemeinschaft Tschechisch lernen Schüler aus Moosbach und Tännesberg die Grundkenntnisse der Sprache. Im Turnus von zwei Wochen treffen sich deutsche und tschechische Schüler zum Sportunterricht. Jeden Dienstag unterrichtet ein Lehrer aus Moosbach tschechische Schüler in Bela in der deutschen Sprache und Kultur. Die dritte Klasse trifft sich mit der tschechischen Partnerklasse einmal im Monat zum Heimat- und Sachkunde- sowie zum Mathematikunterricht. Gemeinsame Projekte über kommunale Vorhaben, sportliche Aktivitäten wie Schwimmwettbewerbe im Hallenbad Moosbach sowie kirchliche Vorhaben werden ständig angeboten.Wäre es bei so viel Gemeinsamkeiten der jungen Leute nicht endlich an der Zeit, dass auch vonseiten der Gemeinden über die Schulpartnerschaften hinaus gedacht wird? Der Marktrat Moosbach hat deshalb am 13. Dezember 2016 auf Antrag von Josef Rauch beschlossen, dass die Kommune mit dem Ziel einer Gemeindepartnerschaft Kontakt mit der Stadt Bela nad Radbouzou aufnimmt.Am Freitag, 10. März, unternimmt der SPD-Ortsverein Moosbach deshalb eine Fahrt nach Bela. Abfahrt ist um 16 Uhr an der Raiffeisenbank Moosbach (Marktplatz). In Bela wird Bürgermeister Libor Picka den Gästen das Rathaus, die Schule und die Feuerwehr vorstellen. Dabei können die Teilnehmer die politischen und gesellschaftlichen Strukturen aus erster Hand kennenlernen. Der Abend klingt in einem Restaurant des Ortes typisch tschechisch aus. Anmeldungen nimmt Gemeinderat Hans Maier (Telefon 09656/1565) bis 6. März entgegen.