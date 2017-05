Freizeit Nabburg

09.05.2017

(arr) Trotz wechselhafter Wetterprognosen wagten sich die aktiven Kanusportler des Paddelclubs Nabburg am Sonntag auf die Waldnaab. Das traditionelle Anpaddeln, die erste Tour einer Paddelsaison, führte von Neustadt nach Weiden.

Wegen des niedrigen Wasserstandes wechselten sich für die Canadierfahrer Bootfahren und Kneipp'sches Wassertreten an wenigen flachen Stellen ab, was für Lacher in der Gruppe sorgte. Die Fahrer von Wildwasser geeigneten Booten hingegen wurden eher von oben nass, wenn sie eines der fahrbaren Naturwehre paddelten.Richtig durchnässt aber wurde zum Glück niemand, dass will sich die Gruppe für die heuer geplanten Wildwassertouren aufheben. Landschaftlich herausragend waren die letzten fünf Kilometer vor dem Stadtbad Weiden.Hier liegt ein besonders windungsreicher Flussabschnitt der mitten durch ein Naturparadies führt, welches man auf keine andere Art und Weise, als vom Boot aus, so bequem betrachten kann.