Freizeit Nabburg

05.02.2017

Voll besetzt war die Nordgauhalle am Samstagabend zum Ball der Landwirtschaft. Neben der Möglichkeit, kräftig das Tanzbein schwingen zu können, begeisterte die Jungbauernschaft mit ihren Volkstänzen das Publikum.

Der Ball der Landwirtschaft wurde vom Bayerischen Bauernverband und dem Verband für landwirtschaftliche Bildung im Landkreis Schwandorf veranstaltet. Bereits im Vorverkauf sicherten sich viele Besucher ihre Plätze und an der Abendkasse herrschte ebenfalls großer Andrang, so dass der Saal am Ende gut gefüllt war. Bei dieser Gelegenheit hatte der erst in dieser Woche neu gewählte BBV-Kreisobmann Josef Irlbacher aus Grubhof bei Nabburg seinen ersten offiziellen Auftritt. Er hieß die Gäste herzlich willkommen und freute sich darüber, dass so viele Besucher der Einladung gefolgt waren. Ein besonderer Gruß galt den zahlreichen Ehrengästen aus dem Bereich Landwirtschaft und Politik, darunter Landwirtschaftsdirektor Reinhold Witt. Dafür, dass die Besucher das Tanzbein schwingen konnten, sorgte die Gruppe "Spritztour". Das musikalische Repertoire reichte von Modern und Partylieder bis hin zu Bayerisch, und so war das Parkett immer gefüllt mit Tänzern. Die Bayerische Jungbauernschaft Schwandorf sorgte mit ihren Volkstänzen für Beifallsstürme. Angefangen mit einem gekonnten Formationstanz bis hin zur Sternpolka war vieles dabei, sehr zur Freude des Publikums. Ein Schuhplattler gehört ebenfalls zu einer richtigen Volkstanzaufführung, folglich bekamen die Burschen der Jungbauernschaft großen Beifall für ihren "Tiroler Plattler". Musikalisch begleitet wurden sie von Jürgen Lößl, Reinhard Lößl und Alwin Hein. Margarete Landeck übten wie schon in den Vorjahren die Volkstänze mit den Jungbauern ein.Die Jungbauern ließen es sich nicht nehmen auf dem Ball ihren Lehrern Danke zu sagen, da sie in den Wochen der Vorbereitung viel Geduld mit ihnen hatten, sowie bei der Familie Lorenz aus Wölsendorf, die in den vergangenen Wochen den Saal ihrer Gaststätte zum Üben zur Verfügung gestellt hat. Nach dem Auftritt der Jungbauern war die Tanzfläche wieder frei für das Publikum und es durfte getanzt werden.