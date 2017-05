Eine Vielfalt an Sorten

Freizeit Nabburg

Den Frühjahrsmarkt im Bauernmuseum in Perschen konnten die Betreiber am Wochenende wieder als vollen Erfolg verbuchen. Von Beginn an riss der Besucherzustrom nicht mehr ab.

-Perschen. Besonders am Sonntag machten sich viele Interessenten auf den Weg in den Hof. Mit Unterstützung des Kreisgartenamtes Schwandorf, mehrerer Gartenbaubetriebe und privater Anbieter, denen die Vielfalt an Sorten noch zur Verfügung steht, gab es auf diesem Markt ein breites Angebot an regionalen, samenfesten Setzlingen, die nicht nur ungeahnt geschmacksvielfältig, sondern zum Teil auch robuster und ertragreicher sind. Die Fachberatungen, zum Beispiel über alte, regionale und besondere Gemüsesorten, Obstgehölze und Zierpflanzen oder über verschiedene Sorten an Haselnüssen, Paprika oder Peperoni wurden gerne angenommen.Weidengeflechte als Rankhilfe und Weidenkörbe für Haus und Garten fanden genauso viele Abnehmer wie Dekorationsartikel aus Holz. Während sich die Damen von handgefertigten Seifen inspirieren ließen, probierten ihre männlichen Begleiter oftmals hausgemachten Kümmel-Likör, Obstedelbrände, Sirupe oder Streuobstsäfte. Besen, Holzrechen oder Holzschuhe gehörten schon früher zu den wichtigen Utensilien vieler Bauernhöfe. Wie diese hergestellt wurden, zeigte Georg Winderl bei seinen Vorführungen. Für das leibliche Wohl während einer Erholungspause sorgte auch der neue Brotzeitstüberl-Wirt Heiner Kummert. Viel Spaß hatten auch die kleinen Besucher. Mitarbeiter des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Schwandorf säten mit den Kindern "Kresseherzen" aus, und bastelten aus beklebten und dekorierten Gläsern Vasen und Windlichter. Das Beste an den beiden Tagen lieferte Petrus, der den Veranstalter nicht im Stich ließ und es erst ganz am Ende der Gartentage regnen ließ.