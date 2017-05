Freizeit Nabburg

Dieses Jahr blickte der Schwandorfer Landkreislauf bereits auf elf erfolgreiche Jahre zurück, und viele der Sportler von EMZ waren von Anfang an dabei. 2017 war die Firma Hanauer mit 65 aktiven Sportbegeisterten vertreten. Das Unternehmen, das in den vergangenen zehn Jahren fünf Mal die größte Mannschaft stellte, gehörte damit auch 2017 zu den teilnahmestärksten Unternehmen. Wie im vergangenen Jahr waren fünf Laufmannschaften à zehn Teilnehmer und fünf Walkteams am Start.

Auch wieder mit dabei: eine eigene Laufgruppe der EMZ-Lehrwerkstatt. Bei Lehrwerkstattleiter Helmut Schönberger gehört das Angebot, regelmäßig zu laufen, zum normalen Arbeitsalltag seiner Azubis. Am frühen Morgen starten die EMZ-ler regelmäßig zum Lauftraining. Mit dabei wie jedes Jahr, waren auch eine ganze Reihe von aktiven Unterstützern an der Strecke zwischen Kulz und Teublitz. Ihre Aufgabe: die Kollegen durch Speis, Trank und Anfeuerungsrufe noch schneller zu machen. Ein echtes Team-Erlebnis für Aktive und Unterstützer sah darin die langjährige Organisatorin Martina Richthammer-Luber von EMZ.Nach der Freiwilligen Feuerwehr Zangenstein im letzten Jahr geht die von der Geschäftsleitung auch diesmal ausgelobte Spende von zwei Euro pro Kilometer in diesem Jahr an die Freiwillige Feuerwehr Teunz. Immerhin 419 Kilometer haben die EMZ-Sportler an diesem Tag zurück gelegt. Die auf 1000 Euro aufgerundete Spende soll für den Aufbau der sogenannten "First Responder Einheit" verwendet werden. Darunter fällt zum Beispiel die Anschaffung eines Kindernotfallkoffersets.Die Spende wurde nach erbrachter Leistung im Gasthaus Sorgenfrei in Altendorf durch Geschäftsführer Thomas Hanauer an Vertreter der Feuerwehr Teunz übergeben. Anschließend gab es wie jedes Jahr bei einem gemeinsamen Essen Gelegenheit, sich über die "Heldentaten" des Tages und manch anderes auszutauschen.