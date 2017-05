Erster Sieg der Kugeldrahrer

Freizeit Nabburg

12.05.2017

Nabburg/Schmidgaden. Am sechsten Mannschaftskegelturnier der "Kugeldrahrer" beteiligten sich zehn Mannschaften. Am Ende siegte die Mannschaft Kugeldrahrer 1 mit 750 Holz. Auf den weiteren Plätzen folgten TV Eisstock (744 Holz), "Spöiglgass'n Scheiber" (724 Holz), Bierclub (707 Holz), Stammtisch Sophie (694 Holz), "Kugeldrahrer 2" (624 Holz), Soldaten und Kriegerkameradschaft Nabburg (620 Holz), "Kugeldrahrer 3" (551 Holz), Kräuterbeck's (499 Holz), Jugendfeuerwehr Brudersdorf (432 Holz). Beste Einzelkeglerin war Andrea Gradl vom Bierclub mit 187 Holz, bester Einzelkegler Reinhold Nachtmann mit 198 Holz. Unser Bild zeigt die Mannschaftsführer nach der Siegerehrung auf der Kegelbahn in Inzendorf. Bild: exb