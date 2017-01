Freizeit Nabburg

18.01.2017

Als eine der ältesten Ortsfeuerwehren im Landkreis Schwandorf feiert die Feuerwehr Unterauerbach im Jahr 2019 das 150-jährige Bestehen. Die Planungen laufen nun an und ein Arbeitskreis wird die Rahmenbedingungen definieren.

Pokalgewinn in Penting

Blick auf 2017

Lob vom Bürgermeister

Plaketten ausgehändigt

-Unterauerbach. Nach dem Rückblick des Vorsitzenden, in dem insbesondere dem zweiten Vorsitzenden Franz Grabinger für die Aktivitäten gedankt wurde, blickte der Kommandant auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Einsätze zu Bränden und technische Hilfeleistungen prägten das Jahr ebenso wie die Einführung des Digitalfunks und die Leistungswettbewerbe nach bayerischen, deutschen und internationalen Richtlinien, der Kommandant Anton Grabinger.Erfreulich war der Pokalgewinn bei dem oberpfalzweitem Bezirkswettkampf in Penting nach den CTIF-Kriterien. Zusammen mit der Altfalterer Nachbarfeuerwehr wurde ein Motorsägenkurs und eine gemeinsame Jugendausbildung mit dem bayerischen Jugendleistungsabzeichen absolviert. Eine aktive und motivierte Jugendarbeit zeigt die Teilnahme an der "Jugendflamme 3" in Schmidgarden, die deutsche Jugendspange in Neunburg, der Wissenstest in Altfalter und das bayerische Jugendabzeichen in Unterauerbach.Erstmalig wurde für den Feuerwehrnachwuchs die Basisausbildung der bayernweiten "Modularen Truppausbildung" absolviert und zehn Jugendliche zeigten bei der Prüfung in Schwarzenfeld eine tolle Leistung.Der Dank des ersten Kommandanten galt den vielen Aktivposten in der Feuerwehr Unterauerbach und besonders seinem Stellvertreter Andreas Uber und dem Jugendwart Tobias Kiener. Intensiv informierte Anton Grabinger über die Verpflichtung aller Hauseigentümer zur Installation von Rauchmeldern.Ein weiteres Thema waren die Rettungstreffpunkte. Im Einzugsgebiet von Unterauerbach ist der Treffpunkt SAD-2006 in der Ortsmitte, nähe FFW-Haus. Ein weiterer Rettungstreffpunkt liegt an der Gemeindeverbindungsstraße nach Altfalter, auf Höhe der Einfahrt zu Ödgarten (Sportplatz).Vorausschauend ist eine Sanitätsausbildung angeboten, wobei sich die Interessenten beim Kommandanten melden sollen, ebenso zu der Neuheit, wo die Teilnahme an einem Leistungsmarsch mit feuerwehrtechnischen Aufgaben anvisiert ist. Die feuerwehrtechnische Ausstattung ist in den kommenden Jahren mit einem wasserführenden Fahrzeug zu aktualisieren. Ein Informationsabend zu dem Feuerwehrleistungsmarsch findet am 1. Februar statt. Eine "Update-Schulung" für die Aktiven der FFW Unterauerbach ist am Mittwoch, den 22. März 2017 geplant. Am Mittwoch, den 12. März findet eine Informationsveranstaltung zu den Rauchmeldern statt.Der 8. Juni steht unter dem Motto: "Einsatz von technischen Geräten in der Feuerwehr". Der vereinsinterne Fasching und der Besuch der Faschingsgaudi der FFW Altfalter am 25. Februar 2017 sind gesellschaftliche Aktionen, ebenso wie die Planung einer Johannisfeier. Die Grobplanungen sehen das Kegelturnier vom 5. bis zum 12. Juli vor und als Abschlussabend den 14. Juli. Da der Kegelabend im Dezember eine sehr positive Resonanz hatte, findet der Kegelabend "zwischen den Jahren" am Donnerstag, 28. Dezember, statt.In seinem Grußwort lobte der Bürgermeister Hans Gradl die Aktivitäten und titulierte die Feuerwehr als eine tragende Säule in der Ortschaft und der gesamten Gemeinde. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung der Vorstandschaft folgte die Beratung zum 150-jährigen Gründungsfest der FFW Unterauerbach (Gründungstag war der 15. April 1869). Nach Austausch der Argumente und Diskussion des Festumfanges wurde die Vorstandschaft beauftragt einen Arbeitskreis zu bilden mit dem Ziel einen Vorschlag zur Gestaltung des Gründungsfestes auszuarbeiten.Im Anschluss konnten folgende Jugendliche die Wissensplaketten in Gold aus den Händen des Kommandanten Anton Grabinger und Bürgermeister Hans Gradl entgegennehmen: Hannes Grabinger, Marco Kiener, Sara Rieger, Christina Uber, Simon Mayer, Philip Kulzer und Jonas Grabinger. Die Plakette in Silber wurde an Andreas Lehner verleihen. Mit Fragen zum Motorsägenkurs und einem Jugendzeltlager wurde die Jahreshauptversammlung abgeschlossen.