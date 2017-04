Freizeit Nabburg

24.04.2017

329

0 24.04.2017329

Die Wetterkapriolen der letzten Zeit bringen die Verantwortlichen der Freibäder im Landkreis Schwandorf ins Schwitzen. Wann sollen die Bäder öffnen, wenn doch niedrige Temperaturen bevorzustehen scheinen? Bademeister Hubert Horn plagt noch eine ganz andere Sorge.

Wo bleibt die Jugend?

Kommt auf Witterung an

Schwandorf. Im Freibad in Perschen, das zusammen mit dem Schwandorfer Erlebnisbad einen der Fixsterne der lokalen Bäderlandschaft bildet, nutzte man am Montag das sonnige Wetter für die Außenarbeiten. "Wenn es wieder schlechter werden sollte, haben wir auch drinnen noch genügend zu tun", sagt Hubert Horn und meint damit die Duschen und andere Einrichtungen. Grundsätzlich aber komme sein Trupp "gut zurecht mit den Vorbereitungen".Vergangene Woche war der Nabburger Bürgermeister Armin Schärtl vor Ort, um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen und über einen möglichen Termin für die Saisoneröffnung zu sprechen. Geplant war eigentlich der 1. Mai, also der kommende Montag. "Aber falls es zu kalt ist, werden wir noch warten", informierte der Bademeister bei einem Gespräch im Freibad Perschen. Seines Wissens nach wird diese Woche im Rathaus definitiv entschieden, wann es los geht.Das Freibad in Perschen, das weit über seine Umgebung hinaus Badende anzieht, wurde vergangenes Jahr von rund 100 000 Menschen besucht. 2003, bei dem Jahrhundertsommer, waren es sogar 180 000. Bademeister Horn möchte es heuer gar nicht so warm, "denn zwischen 25 und 30 Grad kommen die Leute gerne, darüber hinaus ist es ihnen schon wieder zu heiß". Dabei verfüge das Bad doch über zahlreiche Schattenplätze. Schwer ins Bad zu locken sind die Teenager: "Die bleiben auch im Sommer lieber zu Hause vor ihrem Computer." Diese Erfahrung, so Horn, habe man nicht nur in Perschen gemacht.Falls Perschen am nächsten Montag tatsächlich aufmacht, wäre es das erste Freibad im Landkreis, das dann geöffnet haben wird. Für das Bad in Schwandorf hat man sich zum Beispiel intern auf den 6. Mai als Eröffnungstag geeinigt. "Bis dahin ist unser Hallenbad noch offen", versprach der städtische Pressesprecher Lothar Mulzer den Wasserratten jeden Alters. In Schwandorf und anderen Freibadorten wie Wackersdorf, Oberviechtach, Neunburg vorm Wald oder Nittenau fürchtet man, dass es nächste Woche nocheinmal kalt wird. Da wäre es Energieverschwendung, die großen Wasserbecken zu heizen, wenn niemand kommen würde.Noch nicht recht entschieden hat man sich in Nittenau, wann es losgehen soll. Traditionell, so heißt es aus dem Rathaus, falle der Startschuss Anfang Mai. "Aber das kommt auf die Witterung an - und außerdem haben wir derzeit noch Probleme mit dem Eingangsautomaten", sagt Martin Schöberl. In Wackersdorf, wo laut Bademeister Josef Kehl "noch nichts spruchreif" sei, hat man sich in der Gemeindeverwaltung bereits auf den 6. Mai festgelegt. Oberviechtach wiederum visiert "den 12. oder 13. Mai an", wie Bademeister Reinhard Klein informierte: "Bei uns sind die Vorbereitungen planmäßig am Laufen, aber bei Kälte machen wir nicht auf."Am spätesten will das Freibad in Neunburg vorm Wald aufmachen. "Eigentlich am 13. Mai, aber wahrscheinlich am 20. Mai", ist laut Rosa Schafbauer angedacht. Wenn aber alle anderen Freibäder früher aufmachen würden, "dann nehmen auch wir den 13. Mai".