03.05.2017

(arr) Rechtzeitig zum Saisonstart konnte Ludwig Kristel, Leiter der Radsportgruppe des Wintersportvereins, die neue Teambekleidung an die Mitglieder der "Gipfelstürmer" übergeben. Mit Trikot und Jacke in den Farben des Wintersportvereins sind die Radsportler nun auf den Trails und Straßen unterwegs. Neben der bereits seit zwei Jahren bestehenden Mountainbike-Gruppe, die sich jeden Mittwoch um 18 Uhr in der Regensburger Straße bei der Ausstellungshalle des Autohauses Obermeier trifft, wurde heuer eine neue Rennradgruppe unter der Leitung von Christian Sack und Franz Fruth gegründet. Die Ausfahrten der Rennradler starten zu Beginn jeweils donnerstags um 18 Uhr im vierzehntägigen Rhythmus am gleichen Ort wie die Mountainbiker. Die erste Tour rund um Nabburg findet am heutigen Donnerstag statt. Interessierte sind dazu jederzeit willkommen. Bild: Rösch