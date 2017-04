Freizeit Nabburg

28.04.2017

28.04.2017

Auf dem Turm der St.Peter-und-Paul-Kirche klapperte der Storch. Daneben wertete Dr. Birgit Angerer das als gutes Omen für die neue Ära im Perschener Bauernmuseum. Die Leiterin des Oberpfälzer Freilandmuseums hieß am Freitagmittag zur Wiedereröffnung des Brotzeitstüberls die Gäste willkommen. Im Mittelpunkt stand Heiner Kummert: Er ist ab sofort der neue Museumswart und zugleich Betreiber des Traditionswirtshauses im früheren Edelmannshof.

Die Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Koppmann und Heidi Eckl waren zu der kleinen Feier ebenso gekommen wie einige Museumsführer und die Leiterin des Touristik-Zentrums, Alexandra Beier. Dr. Birgit Angerer freute sich, dass die "wunderschöne Wirtschaft" wieder einen Wirt bekommen hat. Sie wünschte sich, dass er das Lokal so führt, dass die Gäste wie früher gerne hineingehen. Das werde sicherlich auch dem Museum selber gut tun: Denn viele Besucher lassen sich nach einem Rundgang freudig noch zu Kaffee und Kuchen oder zu einer Brotzeit nieder. Zum Einstand schenkte sie dem neuen Wirt einen Bezirks-Bierkrug. Michael Sennebogen, bei der Hauptverwaltung in Regensburg für die Einrichtungen des Bezirks zuständig, freute sich ebenfalls, dass ins Brotzeitstüberl wieder Leben einkehrt.Zünftig und lustig, wie er selber ist, möchte Heiner Kummert das Stüberl führen. Jeder Gast solle sich da wohlfühlen, wie in einer großen Familie. Zusammen mit den ersten Besuchern stieß er mit einem Glas Sekt auf ein gutes Gelingen an. Unterdessen wartete bereits das vorbereitete, bayerische Brotzeit-Büfett. Zusätzlich zu den Museumsbesuchszeiten öffnet das Stüberl von Freitag bis Sonntag und an allen Feiertagen auch am Abend.