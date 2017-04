Freizeit Nabburg

Die Radlsaison im Landkreis wird am Sonntag bei Sonnenschein - wie Wetterexperten versprechen - eröffnet. An diesem Tag nimmt der Radlerbus wieder seinen Betrieb auf. Das Tourismuszentrum steuert eine neue Karte bei.

Einheitliche Beschilderung 320 neue Hauptwegweiser, 2400 Zwischenwegweiser und 1000 Einschubschilder mit grüner Beschriftung weisen Radfahrern die Wege durch den Landkreis. Die Hauptwegweiser geben jeweils die Kilometer zum Fernziel und diejenigen zum nächsten Ort an. Die Zwischenwegweiser sind an Knotenpunkten angebracht. Sie zeigen die Richtung an und informieren auch über Richtungsänderungen. Die Routeneinhänger nennen die Bezeichnung des Radweges, zum Beispiel Bockl-Radweg. Die Schilder sind auch bei Dämmerung und nachts gut lesbar. Die Beschilderung ist ab heuer landkreisweit vereinheitlicht und folgt den Vorgaben der FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen). Gekostet hat das von Leader mit 60 Prozent geförderte Projekt 180 000 Euro. (ihl)

Die Radkarte, die am Donnerstag von Landrat Thomas Ebeling, der Leiterin des Tourismuszentrums, Alexandra Beier, und der Projektleiterin Christine Maderer vorgestellt wurde, ist druckfrisch. Das ist sogar noch zu riechen. Es ist aber nicht so, als hätte es bisher keine Radkarte gegeben, diese ist jedoch vergriffen. Sie wurde überarbeitet. Die neue enthält beispielsweise mehr Informationen zu Gaststätten oder Sehenswürdigkeiten.14 Fernradwege führen durch den Landkreis. Die Karte nennt außerdem 7 örtliche und 7 Radwege, die über den Landkreis hinausführen. Ebenso enthält sie Tages- und Mehrtagestouren-Vorschläge. Neu, erwähnt Beier, sind drei Bodenwöhrer Radwege sowie der Weiher-Radweg, der Schwandorf mit dem Murner See verbindet. Auf der Kartenrückseite sind die Wege samt Höhenprofil gut beschrieben. Laut Beier braucht es für eine Radtour keine weiteren Karten oder Reiseführer mehr. Das Farbleitsystem der Vorderseite wird wieder aufgenommen. Im Tourenportal des Tourismuszentrum sind die Daten abrufbar und Handy- und GPS-gerät-tauglich100 000 Stücke umfasst die Neuauflage, die nach Beiers Erfahrung zwei bis drei Jahre reichen wird. Für den Landrat ist der Landkreis beim Radeln also wieder "up to date". Das betreffe ebenso die Markierung. Hierfür haben Beier und Maderer mit Hilfe des büroeigenen E-Bikes in die Pedale getreten. Sie sind alle Radwege abgefahren, um mit der Baufirma genau zu besprechen, wo Schilder aufgestellt werden müssen. 400 Kilometer durchziehen den Landkreis.Die Radkarte ist das auflagenstärkste Produkt des Tourismuszentrums. Das kommt nicht von ungefähr. Radfahren boomt. Nach den Worten Beiers sind hier nach wie vor starke Zuwächse zu verzeichnen, ganz egal ob bei Tagestouren oder mehrtägigen Radwanderungen. Landkreisbewohner nutzten das Angebot für eintägige Ausflüge ebenso wie Radler aus dem Fränkischen. Mehrtägig unterwegs seien Radfahrer aus dem gesamten Bundesgebiet. Tschechen befahren gerne die Länderverbindungen. Gäste, die hier länger Urlaub machen, schwingen sich auch aufs Rad. (Im Blickpunkt)