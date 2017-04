Nicht nur für singende Männer

Freizeit Nabburg

Der Gesang- und Musikverein, der seit geraumer Zeit als "Männerchor" auftritt, leitete eine neue Ära ein. Der 1874 gegründete Bund Nabburger Musikfreunde gab sich per Wahl eine neue Führungsriege.

22 wahlberechtigte Mitglieder fanden sich im Sittl-Peter-Stodl ein, um gemeinsam über die ungewisse Zukunft des Gesangvereins zu Rate zu sitzen - eines Kulturvereins, der seit fast 150 Jahren ein Teil Nabburgs und damit sogar sechs Jahre älter als der TV 1880 Nabburg ist. Im Jahr 2015 bekam er den Kulturpreis der Stadt Nabburg. Bis zuletzt war laut Pressemitteilung des Vereins nicht klar, ob sich ein neuer Vorstand fände; denn die Mitglieder der bisherigen Vorstandschaft standen, altersbedingt, nur zögernd für die neue Wahlperiode zur Verfügung.Doch schlussendlich gelang unter Leitung des Wahlvorstands Helmut Roßmann eine neue Besetzung. Ihr gehören an: Maximilian Christoph Lobinger als Vorsitzender und Arnold Richthammer als zweiter Vorsitzender, Wulf-Dieter Hörmann als neuer Chorleiter und Notenwart, Sigrun Poschenrieder als Schriftführerin, Manfred Seibert als Kassenwart sowie die Beisitzer Herbert Rauch und Rudolf Zitzmann.Für langjährige Verdienste wurden vor der Wahl mit einer Urkunde geehrt: Arthur Sir für seine über 20 Jahre währende Leitung des Chores sowie Manfred Seibert für langjährige Vorstandstätigkeit, erst als zweiter Vorstand und seit Oktober 2010 als erster Vorstand.Zunächst scheint die Zukunft des "Musik &. Gesangvereins 1874 Nabburg", der sich der Pflege traditionellen deutschen Liedgutes widmet, gesichert zu sein. Das Weiterleben hängt jedoch von der Gewinnung neuer Musikinteressierten ab. Jüngere Menschen mögen zu ihm finden, wünscht er sich. Jugendliche, Männer und auch Frauen, die gerne mitsingen wollen, sind zum Zuhören und Hineinschnuppern eingeladen. Gerne möchte der "Männerchor" nach eigenen Angaben wieder zu einem gemischten Chor werden. Die Termine sind in der Tagespresse nachzulesen. Meistens sind die Gesangstreffen im vierwöchigen Rhythmus, an einem Donnerstag um 20 Uhr, eine Stunde lang, bei Sittl-Peter.