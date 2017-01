Freizeit Nabburg

24.01.2017

25

0 24.01.201725

Die Wasserwacht wählte in ihrer Jahreshauptversammlung (wir berichteten) auch eine neue Vorstandschaft. Vorher lobte Reinhard Hösl, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbandes, die aktive Vereinstätigkeit und insbesondere die Jugendarbeit. Michael Arnold, dem Vertreter der Kreiswasserwacht, war schon bewusst, dass die Ortsgruppe innerhalb des Kreises eine wichtige Säule darstelle, dennoch sei er beeindruckt von den zahlreichen Aktivitäten, die besonders im Jugendbereich stattfinden.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Oliver Boetcher in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Ebenso seine Vertreterin Simone Obermeier und der Technische Leiter Volker Liebl. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden der Kassier Reinhard Mark, die Schriftführerin Juliane Hösl sowie die Beisitzerin Carola Treiber.Neuerungen gab es in der Jugendleitung. Hier übernimmt ab sofort Sabrina Rohrwild die Leitung von Carolin Jauernig, unterstützt von ihren Vertretern Kerstin Kurz und Martin Prüfling. Christian Grasser gibt sein Amt des stellvertretenden Technischen Leiters an Christian Reif weiter. Christoph Pürzer wird Liebl und Reif als dritter Technischen Leiter zusätzlich zur Seite stehen. Das Amt des Gerätewarts wird ab sofort Marco Betz übernehmen.Bürgermeister Armin Schärtl bedankte sich im Namen der Stadt Nabburg, sowie des Zweckverbandes Perschen für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Der Verein sei aus dem Stadt- und Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren sehe er, dass in diesem Verein die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt stimme. An den Vorsitzenden gewandt meinte er: "Wenn es dich nicht gäbe, man müsste dich erfinden."