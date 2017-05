Sonnenschein und blauer Himmel: Im Blubberbecken die Saison eröffnet

Freizeit Nabburg

07.05.2017

Nur zwölf Grad, aber strahlender Sonnenschein: Das Freizeit- und Erholungszentrum Perschen wurde am Samstag nach den Wetterkapriolen der Vortage vom Wetter verwöhnt. Um 9 Uhr hatten sich 13 wackere Badegäste eingefunden, um gemeinsam mit dem Zweckverbandsvorsitzenden, Nabburgs Bürgermeister Armin Schärtl (Dritter von rechts), und seinem Stellvertreter, Bürgermeister Richard Tischler (Zweiter von rechts) aus Pfreimd, auf die neue Saison anzustoßen. Der Pächter des Freizeitzentrums, Erich Wiesenbacher, hatte seiner Frau Bärbel beim Eintauchen in Erlebnisbecken und Whirlpool gerne den Vortritt gelassen. Die Bürgermeister zogen die ersten Bahnen, haben auch das wöchentliche Frühschwimmen im Terminkalender stehen. Ab sofort bietet Barbara Wagner Aquafitness-Kurse an: Am Montag um 18.30 Uhr und am Mittwoch um 8 Uhr. Gabi Pollack gibt Kinderschwimmkurse. Anmeldung an der Kasse. Bild: Völkl