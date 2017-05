Freizeit Nabburg

04.05.2017

5

0 04.05.2017

Über viele Wochen hinweg arbeitete die Freibad-Mannschaft, um die Becken und Außenanlagen für die Badesaison 2017 herzurichten. Am Samstag ist es soweit.

Das Freizeit- und Erholungszentrum Perschen öffnet am Samstag, 6. Mai, ab 9 Uhr seine Pforten für dieses Jahr. Das Bad ist dann täglich von 9 bis 20 Uhr offen. Jeweils am Mittwoch besteht für Frühaufsteher außerdem die Gelegenheit, bereits ab 7 Uhr ihre Bahnen in den Becken zu ziehen. Ab Juni ist auch wieder Abendschwimmen: Das Bad ist donnerstags dann bis um 21 Uhr offen. Bei schlechtem Wetter ist von 9 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Fester Bestandteil des Angebots ist auch in diesem Jahr wieder die Aqua-Fitness. Sie ist montags von 18.30 bis 19.15 Uhr und mittwochs von 8 bis 8.45 Uhr.Die Preise:Kinder (6 bis 14 Jahre): Einzelkarte 2 Euro, Fünferkarte 8 Euro, Zehnerkarte 12 Euro, 20er-Karte 20 Euro, Saisonkarte 30 Euro. Erwachsene: Einzelkarte 3,50 Euro, Fünferkarte 15 Euro, Zehnerkarte 28 Euro, 20er-Karte 50 Euro, Saisonkarte 60 Euro.