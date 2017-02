Kultur Nabburg

21.02.2017

Seit mehr als 30 Jahren sind Claudia Schlenger und Hans Meilhamer als "Herbert & Schnipsi" nun Teil der bayerischen Comedy-Szene. 2014 feierte das Ehepaar sein 30-jähriges Fernseh-Jubiläum groß im BR. Aktuell sind sie mit ihrem Programm "Juchhu, glei schmeißt's uns wieder!" auf Tour.

Der Titel zeugt von ihrer Lust am Hinfliegen, kurz Schütteln und wieder Aufstehen, denn nur wer wagt, gewinnt, und nur wer auch mal auf die Schnauz'n fliegt, lernt wirklich was dazu. Natürlich ist das Programm auch wieder musikalisch: Meilhamer, seit jeher Multiinstrumentalist, spielt Akkordeon, Ukulele, Trommel und Gitarre, wenn nötig auch gleichzeitig. Aber auch Claudia Schlenger muss mangels weiterer Mitstreiter plötzlich instrumental aktiv werden. "Herbert & Schnipsi" gastieren am Donnerstag, 9. März, im Zentrum (Äußere Badstraße 7A) in Bayreuth, und am Freitag, 10. März, um 20 Uhr in der Nordgauhalle in Nabburg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie auch bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.