05.05.2017

Er ist wieder da: Robin Hood und seine Gefährten. Das Kindermusical des Landestheaters Oberpfalz (LTO), das letztes Jahr Premiere gefeiert hat, geht heuer auf Tour in der Oberpfalz. Erleben Sie die Abenteuer aus dem Sherwood Forest in der Kulisse des Bauernmuseums Perschen und auf der Naturbühne Schönberg in Grafenwöhr. Zu sehen ist "Robin Hood" am Sonntag, 28. Mai, um 16 Uhr im Bauernmuseum Perschen, am Samstag, 3. Juni, um 14 Uhr auf der Naturbühne Schönberg in Grafenwöhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: LTO