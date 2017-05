Kultur Nabburg

28.05.2017

28.05.2017

Auf der Bühne wird es verdammt eng. Schon für einen agilen Typen wie Nepo Fitz allein reicht das Podium im Nabburger Schmidt-Haus kaum aus. Wenn sich dann noch zwei Zuschauer in Gorillakostümen zum archaischen Affentanz dazugesellen, ist die Kapazitätsgrenze erreicht.

Ein Laut genügt

Intelligent - nicht nur

(stg) Man ahnt es schon: Es ist wieder herrlich schräg und skurril, wenn der bayerische Schauspieler, Musiker und Polit-Comedian zu Gast ist. "Sau Mensch - bist Du gut oder böse?" ist das aktuelle Programm des 35-Jährigen überschrieben.Fitz - der Name ist natürlich irgendwie auch Programm: Wer aus der Künstlerfamilie Fitz kommt - Mutter Lisa, Großvater Walter, Großtante Veronika - muss natürlich auch selbst den künstlerischen Weg einschlagen. Dass diese Entscheidung auch Nepo(muk) richtig getroffen hat, stellt wohl niemand ernsthaft in Abrede. Das Programm ist Fitz selbst, er ist der rote Faden und sorgt dafür, dass kein verknotetes Knäuel entsteht. Als "größtmögliches Bühnen-Engagement" lässt sich das Agieren von Fitz wohl treffend beschreiben: Denn er steht nicht auf der Bühne - ok, gelegentlich tut er das vielleicht - , in erster Linie lebt er sich dort aus: redet, schreit, brüllt, hüpft, wirft sich auf die Knie, läuft durch den Mittelgang im Zuschauerraum.Er hat viel zu erzählen - vom alltäglichen Panik-Programm im Fernsehen, das es schwer mache, zwischen gut und böse zu unterscheiden, von der "Schock-Zeitung" Facebook und von den Umweltschützern, die zwar prinzipiell Recht hätten, aber eben "keine Sympathieträger" seien. Und eine Frage, so Fitz, müsse man aber trotzdem stellen dürfen: "Was hat die Kröte jemals für mich getan?"Die Menschen seien schon eine "geile Spezies", ganz anders als die Tiere. Auch wenn es da schon Gemeinsamkeiten gebe, wie Fitz feststellt. So gebe es Vögel, die mit einem einzigen Geräusch durchs Leben kommen, was sie wiederum nicht ganz unähnlich zum Niederbayer mache. Gerne würde Fitz auch einmal den Dialog mit der Küchenfliege führen über deren Ziele fürs Leben. Die Krönung der Schöpfung sei allerdings die Sau, besonders wenn sie einen so fröhlich angrunze und einem dabei das Wasser im Mund zusammenlaufe. Doch auch das Menschsein könne für manche Gruppen schwierig sein - so für die Veganer, die so viele Stunden ihres Lebens damit verbringen, Lebensmittel-Etiketten zu lesen.Immer wieder bezieht Fitz auch das Publikum mit ein, besonders die erste Reihe muss für manchen Spruch herhalten. Es sind oft Alltagsgeschichten, die Fitz erzählt, natürlich entsprechend überzeichnet, aber doch immer mit einem wahren Kern. Das alles dann garniert Fitz mit vielen Gedankensprüngen und in rasender Sprechgeschwindigkeit. Fitz' Programm ist überwiegend sehr intelligent gemacht, mancher Kalauer und Klamauk fehlt natürlich nicht.Doch Fitz präsentiert sich als wirklich guter Satiriker, der den Leuten genau aufs Maul schaut. So gibt er einmal den "besorgten Bürger", dann schwadroniert er über das grundlose Selbstbewusstsein der Bayern, thematisiert die unmoralische Komponente des ALDI-Instantkaffees ("Bröselkaffee") und gibt einen hinreißenden "Peep-Show-Max", der letztlich nur noch mit Feinripp-Unterhemd und rotem Slip auf der Bühne steht.Besondere Höhepunkte des Abends treten zu Tage, wenn Fitz zum Musiker wird - wenn er harten Rock in Rammstein-Manier paart mit Americas "Last unicorn" und Michael Jacksons "Earth song". Oder wenn er bei "Sympathy for the devil" in die Tasten greift, nachdem er festgestellt hat, dass Religionen "schlecht ausgedacht" seien, die Sache mit dem Teufel allerdings ein humorvoller Vorschlag für das Böse sei. Viel Applaus für einen gelungenen Auftritt im Schmidt-Haus. Und wer es verpasst, kann Nepo Fitz am 27. Oktober mit demselben Programm in der Futura in Windischeschenbach erleben.