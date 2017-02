Kultur Nabburg

01.02.2017

0

0 01.02.2017

Nabburg/Schwandorf. Das 2016 gegründete Kreisjugendorchester Schwandorf des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) soll keine Eintagsfliege sein, so das erklärte Ziel des Kreisvorsitzenden Joseph Ferstl. "Fördern und Fordern" nennt er als wichtigste Aufgaben in der musikalischen Jugendausbildung.

Mit dem Projekt "Kreisjugendorchester" möchte er interessierten jungen Musikern eine Plattform bieten, die in vielen Heimatvereinen in den wesentlich kleineren Nachwuchsgruppen leider nicht möglich ist. Es sollen Spielfreunde vermittelt und schlummernde Talente geweckt werden. Ein weitere Aspekt ist das Knüpfen neuer Kontakte. Allen Kapellen auf Landkreisebene bietet das junge Orchester eine weiterführende musikalische Ebene für engagierte Nachwuchskräfte. Es versteht sich auch als Teil des musikalischen Aus- und Weiterbildungsprogramm des NBMB im Bezirksverband Oberpfalz, als Sprungbrett in das Bezirksjugendorchester und von dort in das NBMB-Bezirks- beziehungsweise Verbandsorchester.Während der Projektzeit 2017 werden die jungen, engagierten Instrumentalisten durch qualifizierte Dozenten an drei Probentagen in Schwarzenfeld, Wolfring und Nabburg an die ausgewählten Stücke herangeführt, wodurch sich die individuellen Fertigkeiten der Teilnehmer am Instrument spürbar verbessern. Der musikalische Leiter Stefan Neger und seine beiden Co-Dirigentinnen Cornelia Gaschler und Karin Raab haben Musikstücke ausgewählt, die Jugendliche besonders ansprechen. Deshalb liegen bei diesem Orchester nicht nur Walzer, Polkas und Märsche auf dem Notenpult. Wobei diese genau so zum Programm gehören wie Originalkompositionen oder interessante Arrangements moderner, sinfonischer Blasmusik, Film- oder Musicalmelodien.Aktuell besteht das Kreisjugendorchester aus 49 Mitgliedern im Alter von 10 bis 14 Jahren aus Fensterbach, Nabburg, Pischdorf, Schwandorf, Schwarzenfeld und Wackersdorf. Abschluss der Probenarbeit ist ein Konzert am Sonntag, 26. März um 18 Uhr in der Nordgauhalle Nabburg.