Sechziger Jahre im Big-Band-Sound

Kultur Nabburg

02.05.2017

Im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Johann-Andreas-Schmeller Gymnasiums standen die Jazzkonzert der Schule ganz im Zeichen seiner Gründungszeit, der 60er Jahre. Verschiedene Ensembles gestalteten die beiden Abende mit solchen Werken.

Den Beginn machte sowohl am Samstag als auch Sonntag das Orchester unter der Leitung von Stefanie Schreyer. Die Streicher spielten ein Medley von den unterschiedlichen James-Bond-Titelmelodien, von den ersten bis zu den neuesten. Nicht nur die Melodie aus dem ersten Film "Dr. No" war enthalten, sondern auch "Skyfall" von Adele.Weiter führte die Junior-Big-Band in den Abend. Deren Leiter, Stefan Schindler, war besonders stolz, dass 15 Schüler ihr Debüt in diesem Ensemble hatten und der Altersdurchschnitt der Gruppe somit stark gesenkt wurde. Sie spielten "Evil Ways" (Sonny Henry), "L-O-V-E" (Bert Kaempfert & Milt Gabler), "Hang On Snoopy" (Bert Russell & Vick Knight) und "Hit the road, Jack" (Percy Mayfield). Die zahlreichen Solisten erhielten ihren verdienten Applaus.Für eine angenehme Abwechslung in der ersten Hälfte des Konzerts sorgten die "Glamour Girls" der Schule. Traditionsgemäß wurden sie von Julia Schärtl angeleitet. Dabei stellten sie nicht nur ihr gesangliches Talent unter Beweis; sie hatten zudem noch eine Choreografie eintrainiert, passend zu ihren Stücken. Mit "These Boots Are Made For Walkin' und "You Can't Hurry Love" interpretierten sie echte Klassiker der 60er Jahre.Auch die Beatles durften an diesem Abend nicht fehlen. Vor der Pause waren die "Juniors" noch mit "Hey Jude" und "Born To Be Wild" (Mars Bonfire) an der Reihe.Gekonnt präsentierte sich die Big Band des Gymnasiums nach der Pause. Obwohl die Gruppe keinen Gitarristen hat, gaben sie den Jimi-Hendrix-Sound in "Crosstown Traffic" gut wieder. Auch interpretierten sie weitere Hits der Beatles, "Come Together" und "Lady Madonna". Als Gesangssolistin bewies sich Sonja Möller (Q 12) mit mehreren Stücken.Für viele Lacher im Publikum sorgte dann der Lehrerchor. Eine Hälfte war als Hippies verkleidet, während die andere im starren Anzug und langen Rock feststeckte. So gelang es ihnen auf lustige Art und Weise, den Konflikt zwischen antiautoritärem Erziehungsstil und obrigkeitstreuer Strenge darzustellen. Passend dazu sangen sie "Teach Your Children" (Graham Nash).Auch der große Gemischte Chor stellte sein Können unter Beweis. In dem großen Medley "Happy Together" (Arr. Roger Emerson) gaben sie viele bekannte Melodien von 1965 bis 1972 wieder. Fehlen durfte hier auch nicht das berühmte CCR-Stück "Proud Mary", das von einer Fahrt auf dem Mississippi-River handelt.Für einen weiteren Höhepunkt sorgten die Schüler der Q 12, die sich für ihren langjährigen Musiklehrer Stefan Schindler etwas Besonderes überlegt hatten. Christopher Ruhland und Max Pucher inszenierten eine Versteigerung, in der der Lehrer eine Kiste mit unbekanntem Inhalt bekam. Darin war eine Maske, die ihn an das Phantom der Oper erinnerte. Aus diesem Musical sangen und spielten die Q 12-Schüler auch die wichtigsten Melodien. Für sie war es das letzte Jazzkonzert an der Schule. Das Konzert wurde abgerundet durch das Stück "Feeling Good" der Big-Band mit deren Sängerin Sonja Möller.