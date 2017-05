Kultur Nabburg

01.05.2017

Eine Schöpfungsgeschichte, wie man sie nicht kennt - Sigi Zimmerschied füllt das Nabburger Schmidt-Haus zweimal hintereinander komplett. Zu seinem Programm gehört einer, der nicht zu sehen ist und doch die Fäden in der Hand hält.

Es werde Licht!

Eine Lösung für Hitler

Vergessen wir die Schöpfungsgeschichte. Zumindest die Version, die wir kennen. Denn eigentlich ist alles ganz anders. So bezeugt es uns zumindest Engelbert Erz. Und der muss es schließlich wissen als Berater und Assistent seines allmächtigen Chefs. Jenes Chefs, den wir getrost als Schöpfer, als Gott bezeichnen können. Sein aktuelles Programm "Der siebte Tag - Ein Erschöpfungsbericht" präsentierte Sigi Zimmerschied am Wochenende zweimal im ausverkauften Schmidt-Haus in Nabburg. Und dass die Religion für viel Spott herhalten muss, versteht sich bei diesem Titel von selbst.Es ist - wieder einmal - dramaturgisch und sprachlich ausgefeiltes Kabarett, das Zimmerschied auf die Bühne bringt. Und damit beweist er eindrucksvoll, dass er nach wie vor zu den Besten seiner Zunft zählt. Die Grenzen zwischen Kabarett und Philosophie zerfließen, kaum jemand ist in diesem Genre so beheimatet wie der Niederbayer. Zimmerschieds "Partner" auf beziehungsweise hinter der Bühne bleibt unsichtbar. Trotzdem dreht sich der Großteil des Programms um diesen Imaginären.Und der lässt seinen Assistenten - wir werden ihn mit seinem Kosenamen "Berti" in Erinnerung behalten - erst einmal im Dunklen auf der Bühne agieren. Es bedarf schon eines kollektiven "Es werde Licht!" des Publikums, um Helligkeit zu schaffen. Da erahnt der Zuschauer schon, dass der Herr mit seiner ganzen Schöpfung eigentlich nichts mehr zu tun haben will, dass er sie am liebsten wieder zerstören möchte - und die Menschheit mit dazu. Doch Berti sei Dank konnte das bisher verhindert werden: Denn wenn man Gott regelmäßig zum Lachen oder Schmunzeln bringe, könne man Schlimmeres abwenden.Die Schöpfung als großer Plan? Wirklich nicht, wie uns Berti schonungslos berichtet. Sie sei vielmehr das Ergebnis eines "Galaxiade"-Wettbewerbs, der alle Millionen Jahre einmal zwischen reichlich merkwürdigen Gestalten stattfinde. Und der Schöpfer - so viel wird klar - sei halt auch nur ein Mensch, dem Fehler passieren und der aus mancher Laune heraus gehandelt hat. "Allmacht und Primitivität liegen oft nahe beieinander", stellt Zimmerschied lapidar fest und konstatiert (fast) im gleichen Atemzug auch eine "universelle Deppensymbiose".Die Abgründe der Schöpfung tun sich auf, wenn Berti erzählt, wie jeder einzelne Tag abgelaufen ist, wie zufällig manches entstanden ist. Am vierten Tag hatte der Chef beispielsweise Lust auf ein Fußbad - und fertig waren die Weltmeere. Auch mit Personen der Historie wäre Berti anders umgegangen, die Ideen dazu hätte er gehabt.Napoleon trifft auf einen Friseurweltmeister - schon fällt die Schlacht bei Waterloo aus. "Und uns wären zwei schreckliche Dinge erspart geblieben: Abba und das Filet Wellington", so meint Zimmerschied. Auch die Sache mit Hitler löst der Kabarettist in seiner Fantasie ganz anders: Der Führer schießt sich nach einer Parteitagsrede selbst in den Zipfel, und die Massen tun es ihm gleich. Alleine schon die Gestik und Mimik des Kabarettisten sind unnachahmlich. Immer wieder findet Zimmerschied Ansatzpunkte für Messerscharfes und Beißendes. Nachrichten aus dem Krieg seien früher mit der Feldpost übermittelt worden, heute geht es mit Instagram: "Die Dummheit marschiert halt nicht mehr. Sie fliegt!" Er sinniert über "Games of Thrones", die Serie für vernachlässigte Hausfrauen, watscht mal im Vorbeigehen Jan Böhmermann ab ("Florian Silbereisen des Kabaretts") und berichtet Ernüchterndes über die Schöpfung der Kardinäle ("Da war uns einfach alles ausgegangen").90 wortgewaltige Minuten, in denen Zimmerschied neue und alte Feindbilder entdeckt, in denen er nicht immer "political correct" ist. Ein Programm, das mit viel Applaus in der "Er-Schöpfung" endet.