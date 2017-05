Spat, Glas und viel Herzblut

Kultur Nabburg

29.05.2017

Flussspat und Glas haben eines gemeinsam: Beides fließt und lässt faszinierende Werke entstehen. In der Remise wird nun den Exponaten des Glaskünstlers Ralph Wenzel und dem Nachlass von Bergbaudirektor Paul Kottwitz Raum geschenkt - und das in einem Jubiläumsjahr.

Einzelstücke präsentieren

Vor 30 Jahren ging mit der Schließung der Grube "Hermine" die Bergbauära in der Oberpfalz zu Ende. Franz Grundler hat unter dem Titel "Spatland" mit Dr. Frank Holzförster die Geschichte des Bergbaues um Nabburg dargestellt, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Margret Mauderer stimmte die Gäste der Vernissage mit "Berg"-Märchen ein. Ein mystisches Bild zeigt die sieben Bergwerksstandorte, Sagen berichten von Zwergen am Wölsenberg oder von den "Venedigermandln". Alte Stollennamen werden genannt. Dann ist der Ausbiss einer mächtigen Flussspatader am Wölsenberg, dem Nervensystem der Berge, skizziert. Erst ab 1800 setzt der Flussspatbergbau im Nabburger Raum ein. Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Flussspatgänge von Wölsendorf bereits weltbekannt. Die Blütezeit erlebt das Flussspatrevier Nabburg-Wölsendorf in den Nachkriegsjahren. Der Grund: Fluorit als Grundstoff der Flusssäureproduktion. Anfang der 50er Jahre erreicht der Belegschaftsstand 1000 Arbeiter und Angestellte. Zehn Prozent der Weltproduktion stammt damals aus dem Oberpfälzer Revier. Für Franz Grundler eine Ära, an die in der Remise erinnert werden sollte.Es kam ein Kontakt zu dem gebürtigen Nabburger Raimund Kottwitz zustande. Nach und nach sollen in der Remise noch die Geschichte des Nabburger-Wölsendorfer Reviers und die vielen Einzelstücke aus dem Nachlass des früheren Bergbaudirektors Paul Kottwitz präsentiert werden. Der Vater von Raimund Kottwitz war Bergmann mit Leib und Seele - trotz einer Beinamputation.Stellvertretender Landrat Jakob Scharf, als früherer Bürgermeister von Steinberg mit dem Thema Bergbau verbunden, würdigte die Initiative, ein Stück Heimat festzuhalten: "Das hat nichts mit Heimattümelei zu tun". Neben Flussspat zog Glashüttentechniker Ralph Wenzel die Aufmerksamkeit auf sich. Das Thema Glas beherrscht die achte Generation. Wenzel ist im Berghof Gibacht bei Waldmünchen heimisch geworden. Ihn fasziniert, "wenn das Glas bei 1380 Grad wie Honig in Form fließt. Ich kann das nicht mehr lassen". Auf dem Berg ist ein Rundweg mit dem "Leuchtturm der Menschlichkeit" entstanden. Das gläserne Gipfelkreuz mit Davidsstern und Halbmond steht als Symbol für die drei ältesten Religionen. Das hinterleuchtete Kreuz sendet Lichtsignale in die Welt: Signale der Besinnung darauf, "dass die drei Religionen den gleichen Ursprung haben." Die Remise ist sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.