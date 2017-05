Kultur Nabburg

10.05.2017

Seit eineinhalb Jahren arbeitet der Ausschuss zur Vorbereitung von "Tonart 2017". Nun stellte er sein Ergebnis vor. Die Organisatoren hoffen, wieder ein Festival organisiert zu haben, das viele Musikfans in seinen Bann zieht.

Es könnte eigentlich gleich losgehen. Ernst Bräutigam

(ral) Im Jahre 2005 wurde zum ersten Mal zu "Tonart Nabburg" eingeladen - am dritten Wochenende im Juli. Es wurde damals beschossen, die Großveranstaltung im Wechsel mit dem Mittelalterlichen Markt anzubieten: in geraden Jahren ist Markt, den anderen "Tonart". In diesem Jahr findet das zweitägige Festival am 15. und 16. Juli statt. Das Ergebnis stellten Ausschussvorsitzender Ernst Bräutigam und sein Team im Rathaus vor. Bräutigam sagte, alle Verträge seien geschlossen, die Logistik stehe "und es könnte eigentlich gleich losgehen".Dieses Jahr gibt es noch eine Besonderheit, denn die katholische Pfarrgemeinde macht auch mit. Am Vortag, also am Freitag, 14. Juli, findet in der Pfarrkirche St. Johannes ein Auftritt der Prager Philharmoniker statt, gemeinsam mit dem Chorprojekt St. Johannes Nabburg. Diese Aufführung von Ola Gjeilos symphonischer Kompositionen "Sunrise Mass" wird der Höhepunkt des Konzertjahres 2017 der Kirchenkonzerte in der Pfarrkirche.Ernst Bräutigam berichtete weiter, dass für die einzelnen Spielorte in der Altstadt immer ein anderes Ausschussmitglied für die Organisation der Musik zuständig war. Für den Schlosshof war es Joseph Ferstl, der vorstellte, was an den zwei Tagen geplant ist. Der Schlosshof steht ganz im Zeichen der Blasmusik, in diesem Jahr speziell der böhmischen Blasmusik als einem der Schwerpunkte. Die offizielle Eröffnung findet ebenfalls dort statt: am 15. Juli um 16.30 Uhr. Am Sonntag geht es bereits um 10 Uhr los, wobei zunächst der musikalische Nachwuchs aus Fensterbach, Nabburg, Wackersdorf und Schwarzenfeld zum Zuge kommt. Außerdem werden die Blaskapelle aus Teunz und die Stadtkapelle aus Höchstadt spielen. Den Abend und das Festival im Spitalhof beendet die Gruppe "Mission Böhmisch".Im Schmidt-Haus startet amn am Samstag um 18.30 Uhr mit der Gruppe Royal. Den Abend beenden Olli und die Blinden. Am Sonntagabend um 18 Uhr spielt die Gruppe Twisted Cable, gefolgt von Fury Royal.Leon Wittenzeller und Heidi Eckl stellten das Musikprogramm am Unteren Markt und am Oberen Markt vor. In den vergangenen Jahren hat es sich gezeigt, dass die Bühne am Unteren Markt gedreht werden sollte, dies geschieht in diesem Jahr. Am Unteren Markt gibt es Wyatt Earp, Stockwerk Orange mit Martin Hofmann und The Blues Brothers. Am Sonntag geht es weiter mit Greyhound Doctors Trio and Country Dance - dabei gibt es eine Line-Dance-Vorführung. Danach folgen The Nasty Royals. Den Sonntag und das Konzert am Unteren Markt beendet die Gruppe String. An beiden Tagen um 18.30 Uhr organisiert die Faschingsgesellschaft Nabburg ein Flash-Mob-Tanzeinlage.Am Oberen Markt gastieren am Samstag ab 17 Uhr Voice and Chords, ebenfalls am Samstag Tonunion und Staid As Quo. Am Sonntag eröffnet um 14 Uhr Bänderwurm - junge Musiker der Musikschule Pfreimd. Anschließend spielen Stockwerk Orange, Mashed Up, Walkabaout & The Skylarks. Das Festival am Oberen Markt beendet die Gruppe Power Fuel. Im Spitalhof geht es am Samstag um 17 Uhr mit Ben Stone & Co los, weiter spielen Swing a ling ding und Jukebox Heros. Am Sonntagnachmittag hat der Kindergarten St. Angelus um 14 Uhr im Spitalhof seinen großen Auftritt. Ukulelenmusik präsentiert die Gruppe Ukuluku, anschließend folgen die Zoigl Blosn und Jacks Heros. Das Festival beschließt im Spitalhof die Gruppe Happening.An allen Veranstaltungsorten ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Ernst Bräutigam dankte der Stadt für die Unterstützung und vor allem dem Tourismusbüro, das die gesamte Veranstaltung tatkräftig anschiebt. Tanja Wolfsteiner stellte das Plakat für "Tonart 2017" vor. Die Flyer werden Anfang Juni aufgelegt. Martina Klose vom Tourismusbüro betonte, dass der Eintrittspreis moderat sei. Er beträgt pro Tag vier Euro, Kinder unter 12 Jahren bezahlen keinen Eintritt. Wer sich im Vorverkauf für zwei Tage Karten kauft, bezahlt für beide Tage nur sechs Euro.