Kultur Nabburg

06.09.2016

06.09.2016

Toni Lauerer kommt am Samstag, 24. September , um 20 Uhr in die Nabburger Nordgauhalle. Toni Lauerer ist bekannt dafür, ganz alltägliche Situationen mit Klischees und viel Selbstironie auf den Punkt zu bringen, bis kein Auge mehr trocken bleibt. Fettnäpfchen und Peinlichkeiten rückt er in das Licht der Menschlichkeit und hält den Spiegel vor, ohne den Zeigefinger zu erheben. Schilderungen und Personen, wie sie fast jeder selbst erlebt hat oder kennt, sind seine Spezialität. So geht es im neuesten Live-Programm um moderne Trends wie Facebook aus der Sicht eines Mittfünfzigers oder um den Wandel der Gesprächsthemen am Männer-Stammtisch von "Prost" zu "Prostata". Karten für Toni Lauerer gibt es bei den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Arno Freudenstein