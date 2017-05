Kultur Nabburg

01.05.2017

01.05.2017

Menschen zum Lachen bringen, einen schönen Abend bereiten - darauf versteht sich das Woodpop-Theater seit 20 Jahren. Zum Jubiläum heißt es "Back to the Roots". Wie damals wird "Das Streichquartett" aufgeführt. Und es gibt wie damals Überraschungen.

Zugkräftige Stücke

Wie vor 20 Jahren

Kartenverlosung Spieltermine sind am 12./13./14./19./20./21. Mai jeweils um 20 Uhr in der kleinen Nordgauhalle. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, für Schüler bis 16, Studenten und Schwerbehinderte sieben Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Westiner, 09433/9598 und Optik Schmuck Maier. Telefon 201170. Unsere Redaktion verlost drei mal zwei Eintrittskarten für die Premiere am 12. Mai. Wer sie gewinnen will, schickt bis Mittwoch eine Mail (Anschrift nicht vergessen) an nabgewinn@oberpfalzmedien.de

"Eigentlich feiern wir ein Doppeljubiläum", erzählt "Schmackes" Markus Wolf. Vor 40 Jahren stieg das erste Woodpop-Festival am Nabburger Skilift. Ein Open-Air, dass ein Muss war - damals. Der Zeitgeist hat sich geändert. Aus dem großen Festival wurden kleinere, fast familiäre Musik-Events im Edelmannshof in Perschen. Doch der Verein hat auch andere Qualitäten. Bei Weihnachtsfeiern wurden launige Sketche einstudiert, dann präsentierte man sich auch öffentlich. Wer dabei war, erinnert sich gerne an den ersten Auftritt 1987 im Sterngarten. Damals firmierte man noch unter "Woodpop-Wundertüte".Die Akteure haben sich weiterentwickelt. Vor 20 Jahren entstand das Woodpop-Theater. Zum harten Kern gehören Tine Fiala, Ute Czichon, Renate Gresser, Manfred Bruckner, Peter Maier und Josef Fischer. Immer wieder kommen neue Schauspieler dazu, klinken sich auch andere aus, wenn es mal beruflich nicht passt. In den Anfangsjahren führte Gerald Igl Regie, heute Peter Maier. Auf "Das "Streichquartett" folgten Lachnummern ebenso wie klassisches Schauspiel: "Der Revisor", "Der nackte Wahnsinn", "Die Polizei", "Es war die Lerche" von Ephraim Kishon, "Leberkäs und Strapse", "Die Komödie im Dunkeln" oder "Currywurst und Pommes" - mit 17 Schauspielern in 76 Rollen.Die Woodpop-Schauspieler haben ein Näschen für Stücke, die beim Publikum ankommen, für Stücke mit Rollen, die ihnen auf den Leib geschrieben sind. Und sie haben eines: Spielfreude. Aus den Feiertypen von damals sind inzwischen längst Väter und Mütter geworden. Auch Kinderstücke wurden inszeniert: "Bill Bo" oder "Der ungewaschene Bräutigam" begeisterten Kinder und Erwachsene.Die Requisiten sind kein Problem: Jeder bringt sich ein, stellt zur Verfügung, was Kleiderschrank und Dachboden hergeben. Beim Revisor gewandete man sich in historische Kostüme. Die Kollegen in Leuchtenberg halfen aus. Fürs Bühnenbild ist Wolfgang Eimer zuständig, unterstützt von Rudi Fiala und Manfred Daucher. Musik und Effekte sind das Metier von Christian Hoferer. Und aus dem 80-köpfigen Verein finden sich immer wieder Leute, die helfen, wenn sie gebraucht werden.Die Liebe zum Theater hält sie zusammen. Einige Monate vor der Premiere kommen die Schauspieler jeden Sonntag zusammen. In der heißen Phase, vier Wochen davor, wird zwei bis dreimal pro Woche geprobt. Die sechs Vorstellungen in der kleinen Nordgauhalle sind eigentlich immer ausverkauft, freut sich Woodpop-Vorsitzender Markus Wolf. Zum Jubiläum gibt es das Programm, mit dem vor 20 Jahren alles begann. Dabei sind Tine Fiala, Renate Gresser, Ute Czichon, Monika Zwack, Manfred Bruckner, Walter Elberskirch, Josef Fischer, Peter Maier, Jürgen Böhm und Markus Wolf.Es gibt einen Streifzug durch 20 Jahre Woodpop-Theater, gewürzt mit neuen Sketchen. Im Hauptteil präsentiert Woodpop "Das Streichquartett", eine Komödie von Szoke Szakáll. Der geschäftstüchtige Direktor Schwarz und seine mit Migräne geplagte Gattin Bella erwarten Bankdirektor und Musikliebhaber Dr. Sommer als Gast. Schwarz braucht dringend Geld für seine Firma - und um den kapitalkräftigen Dr. Sommer eindringlich zu bezirzen, soll ein betriebseigenes Streichquartett für gute Stimmung sorgen. Allerdings haben die vier "Musiker" vom Musizieren keine Ahnung! Völlig unmusikalisch, geraten sie in arge Bedrängnis, als die Stunde der Wahrheit naht.