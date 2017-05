Politik Nabburg

01.05.2017

Gold für Otto Zeitler, Silber für Georg Hottner und Ottmar Hochmuth. Aber das war kein Wettkampfergebnis. Jeder der drei hat sich um die CSU und die Allgemeinheit verdient gemacht. Und dafür gab es nun Edelmetall, wenn auch nur symbolisch.

"Parteiarbeit ist Ehrenamt"

Gold und Silber

Um die drei Zugpferde der regionalen Christsozialen auszuzeichnen, veranstaltete die Partei am Wochenende einen Ehrenabend in Nabburg, an dem auch Staatssekretär Albert Füracker in seiner Eigenschaft als CSU-Bezirksvorsitzender teilnahm. Bedauert wurde, dass der Schwarzenfelder Ottmar Hochmuth aus privaten Gründen fernbleiben musste. So konzentrierte sich das Geschehen auf Otto Zeitler (Nabburg) und Georg Hottner (Schwandorf).Neben Kreisvorsitzendem Alexander Flierl sprach auch Landrat Thomas Ebeling. Er wies auf etwas wichtiges hin: "Auch Parteiarbeit ist Ehrenamt, was gerne vergessen wird." Flierl seinerseits lobte in seinem Beitrag die Strahlkraft der CSU-Politik und die Stabilität des Bundeslandes Bayern.Für Albert Füracker war "der Kreisverband Schwandorf bei der letzten Kommunalwahl der Stolz der CSU". Er spielte damit auf den Wechsel von rot zu schwarz in Schwandorf sowohl im Rathaus wie auch im Landratsamt hin. Mit Blick auf den früheren Abgeordneten, Staatssekretär und CSU-Kreisvorsitzenden Otto Zeitler (72) lobt er, "dass ein geordneter Übergang mit guten Nachfolgern erreicht wurde".Für Zeitler gab es aus Fürackers Hand die Goldene Ehrennadel des CSU-Bezirksverbandes. Nach dem Eintritt in die CSU 1969 wurde Zeitler 1972 Gemeinderat in Diendorf, 1974 Stadtrat in Nabburg und 1978 Kreisrat - und im selben Jahr Mitglied des Bayerischen Landtags. Von 1990 bis 1993 war er Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, von 1986 bis 1997 amtierte Zeitler als CSU-Kreisvorsitzender.Georg Hottner wurde von Alexander Flierl mit der Silbernen Ehrennadel des Kreisverbandes geehrt. Wie der Laudatio zu entnehmen war, brachte es der Schwandorfer auf 46 Jahre Gemeinderats- und Stadtratsarbeit, 22 Jahre im Ortsvorstand und 20 Jahre Tätigkeiten auf CSU-Kreisebene.Ottmar Hochmuth wiederum war unter anderem von 1991 bis 2009 CSU-Kreisschatzmeister, hatte zahlreiche Posten als Delegierter - auch auf Kreis- und Bezirksebene - und war nicht zuletzt 24 Jahre Marktrat (1972-1996) in Schwarzenfeld. Ihm gebührte ebenfalls die Silberne Ehrennadel des Kreisverbandes.