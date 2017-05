Politik Nabburg

11.05.2017

0

0 11.05.2017

Die Voraussetzungen für einen möglichen Umzug der Baywa an den Ortsrand von Diendorf sind aus städtischer Sicht geschaffen: Mit dem Satzungsbeschluss schloss der Stadtrat das Verfahren zur Ausweisung eines Gewerbegebietes auf dem betreffenden Areal ab. Gegenwind kam von der CSU-Fraktion.

Kaum Änderungen

Zustimmung der Regierung

"Ein wichtiger Schritt zur Beseitigung des Bahnübergangs": So bezeichnete Bürgermeister Armin Schärtl den Beschluss, den der Stadtrat am Dienstag gegen die Stimmen der Christsozialen fasste. Damit schuf die Stadt die Möglichkeit für die Baywa, auf das Areal im neuen Gewerbegebiet "Am Diendorfer Graben" umzusiedeln. Der Hintergrund: Wenn die Umgehungsstraße gebaut wird, stehen Teile des jetzigen Betriebs in der Bahnhofstraße im Weg. Der Freistaat kaufte deshalb zwei große Flächen bei Diendorf, um sie dem Unternehmen als neuen Standort anzubieten. Der Stadtrat machte das Gebiet mit seinem Beschluss nun baureif.Bevor es dazu kam, hatte das Gremium Stellungnahmen und Einwände aus der öffentlichen Auslegung der Pläne zu behandeln. Bereits in der Sitzung im Dezember hatte der Stadtrat die Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung abgewogen. "Im Wesentlichen hat sich nichts geändert", schickte Hans-Jürgen Tiefel vom Ingenieurbüro Renner+Hartmann+Consult seinen Ausführungen voraus. Unter dem Strich beschloss der Stadtrat, noch eine Änderung im Plan vorzunehmen. Der betreffende Einwand war von Kreisheimatpfleger Leo Berberich gekommen. Er hatte gefordert, dass die Gebäude maximal 16 Meter hoch sein sollen und auf Werbepylone gänzlich verzichtet wird. Der Stadtrat ging insofern darauf ein, als dass er sich dafür aussprach, die Höhe der Pylonen auf höchstens 20 Meter zu beschränken. Bisher wären sie bis zu einer Höhe von 40 Metern erlaubt gewesen. Damit dürfen sie nicht höher sein als Gebäude. Deren Maximalhöhe liegt ebenfalls bei 20 Metern.Alle Abwägungsbeschlüsse zu den eingegangenen Stellungnahmen fasste der Stadtrat mit den Gegenstimmen der CSU-Fraktion. Den Grund für die ablehnende Haltung der Christsozialen hatte Fraktionssprecher Hans-Georg Dobler im Vorfeld kundgetan: "Wir wissen nicht, wie sich die Baywa entscheidet". Solange man die Haltung des Unternehmens nicht kenne, machte es für Dobler keinen Sinn, viel Geld in den Plan zu stecken. Deshalb werde die CSU-Fraktion - wie schon bei der ersten Abwägung der Stellungnahmen im Dezember - konsequenterweise weiterhin dagegen stimmen.Der Großteil der Behörden und Träger öffentlicher Belange wiederholte seine Stellungnahmen, die er im Zuge der frühzeitigen Beteiligung bereits abgegeben hatte, da es keine neuen Gesichtspunkte gebe. Die Regierung der Oberpfalz gab ihre zunächst kritische Meinung zu dem Vorhaben auf. Sie bescheinigte der Stadt nun, nachweisbar dargelegt zu haben, dass trotz eigentlich freier Flächen aktuell keine geeigneten Areale für das Gewerbegebiet zur Verfügung stünden. Diesen Umstand hatte die Regierung zunächst kritisiert. "Der Bedarf kann als begründet angesehen werden", war nun aus Regensburg zu hören. Deshalb könnten die Bedenken gegen die Planung nicht aufrecht erhalten werden.Mit jeweils 12:7 Stimmen fasste der Stadtraten den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan und den Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan, der in einem parallelen Verfahren in Teilbereichen geändert werden musste.