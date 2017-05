Politik Nabburg

Für die Versorgung von Schwangeren, Müttern und Familien sind Hebammen unverzichtbar. Doch es gibt Probleme, was die Sicherstellung dieser Versorgung betrifft. Deshalb möchten Hebammen zurzeit über zahlreiche Aktivitäten, Briefe und Gespräche die Öffentlichkeit für ihre Sache sensibilisieren.

Verena Raab und Alexandra Regner aus der Hebammenpraxis Nabburg suchten den Kontakt zu Bürgermeister Armin Schärtl, der als Vertreter der Stadt auch der Vermieter für die Hebammenpraxis ist, und der SPD-Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder.In einer Pressemitteilung aus dem Bürgerbüro von Marianne Schieder heißt es, die beiden Frauen hätten ihre Befürchtungen geschildert, was die geplanten Änderungen der Vergütung für Hebammen betrifft - und die Probleme, was die Versorgung der Frauen im Bereich der Vor- und Nachsorge angeht. Es gebe gerade in der Fläche nicht genug Hebammen, so dass die aufsuchende Nachsorge oft nicht mehr möglich sei. Zudem würden die Kassen lediglich für 20 Kilometer Fahrkosten erstatten. Gerade im ländlichen Bereich seien die Wege aber oft sehr viel weiter. Ein weiteres Problem stellt die Belastung durch die hohen Haftpflichtversicherungsbeiträge dar.Er sei sehr froh, so Bürgermeister Schärtl, dass es in Nabburg so engagierte Hebammen gebe und unterstütze sie gern in ihren Anliegen. Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder stellte klar, dass sie keinen Einfluss auf die laufenden Verhandlungen der Krankenkassen und des Hebammenverbandes um die Vergütung der Beleghebammen nehmen könne. Hier handele es sich um eine Angelegenheit der Selbstverwaltung, an denen der Gesetzgeber nicht beteiligt sei. Gleichwohl habe sie bereits mit dem Spitzenverband der Krankenkassen Kontakt aufgenommen.