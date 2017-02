Politik Nabburg

Mit soviel Nachfrage haben die Organisatoren nicht gerechnet. Kurzfristig verlegten sie die Rede von Andrea Nahles von der Nabburger Marienkirche in die größere Grundschulaula. Das Thema des Abends war die Rente.

Die Hauptaussage der Ministerin für Arbeit und Soziales: Das Rentenniveau will sie auf 48 Prozent stabil halten. Auch wenn einige der Zuhörer bei der anschließenden Diskussion einen Anstieg besonders für Geringverdiener forderten. "Mehr ist nicht machbar", stellte sie klar und verwies auf die Babyboomer, die nun versorgt werden müssen. Ein Einwand aus dem Publikum, die soziale Marktwirtschaft existiere in Deutschland seit der Agenda 2010 nicht mehr, widersprach sie heftig. Ein Blick in die USA genüge: Dort schaffe "Trumpy-Boy", wie sie US-Präsident Donald Trump vorher nannte, gerade das Minimum an sozialer Absicherung ab. Beim Thema Arbeit der Zukunft prophezeite sie: Der Roboterberater wird kommen.