04.05.2017

"Es war ein gutes Jahr", resümierte das Forum bei seiner Jahreshauptversammlung. Mit Blick nach vorn referierte Architekt Martin Popp über das nächste städtebauliche Projekt.

Als Vereinsvorsitzende besteht für Luise Pfeifer kaum Grund zur Klage. So konnte sie in der Jahreshauptversammlung denn auch bestätigen: "Im Forum läuft es gut, die Mitgliederzahl liegt stabil bei etwa 120, die Zusammenarbeit ist harmonisch, um die einzelnen Bereiche kümmern sich eingespielte Teams." Details dazu lieferten dann die Berichte von Lisa Wilhelm zur Gastronomie im Cafe Karl, von Heinz Grundt mit Blick ins Kassenbuch, Bernhard Wild informierte aus der Sicht der "Münzmeister" und Raphael Haubelt als Schriftleiter der "Heimat Nabburg".Am ausführlichsten beleuchtete Reinhard Westiner die Kulturarbeit. Dabei stellte er zur Diskussion, die Werbung als auch den Ticketverkauf medial effektiver und publikumswirksamer zu organisieren.Seine ganz persönliche Anerkennung, aber auch die offizielle, städtische Wertschätzung gegenüber allen hauptsächlich ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern brachte anschließend Bürgermeister Armin Schärtl zum Ausdruck. Das Forum habe die Entwicklung Nabburgs bisher stets positiv mitgestaltet und tue dies hoffentlich auch weiterhin. Beispielhaft skizzierte er dazu einige Vorhaben von den Baumaßnahmen in der Südstadt über einen neuen Versorgungsschwerpunkt in Krankenhausnähe bis zur baldigen Fertigstellung der Marienkirche als neues Kulturzentrum.Mit dem Hinweis auf den Ankauf der Zinngießerei Schreiner berührte er mehr als nur thematisch den Folgevortrag. Als Überbau des westlichen Zwingerwegs markiert diese den vorläufigen Endpunkt von Bauabschnitt 1, der jenen Bereich nach östlichem Vorbild touristisch erschließen soll. In seinem Referat fasste Architekt Martin Popp die bisher sanierten Passagen zusammen. Die Präsentation vertiefte auch den aktuellen Planungsstand mit all seinen Problemen: Zugang ab und Steigung nach dem Mähntor, fehlende oder zu niedrige Mauerbrüstungen, wasserfester Unter- und Überbau, Zugänglichkeit, Grundstückserwerb und archäologische Grabungen. Dank allseits großer Kompromissbereitschaft kommt man dem angestrebten Ringschluss so bald einen wichtigen Schritt näher, wobei das letzte Stück bis zum Obertor noch einige technische Herausforderungen bereit hält, deren Lösung, wie die abschließende Diskussion zeigte, mit großem Interesse verfolgt wird.