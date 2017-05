Sport Nabburg





Unglücklicher Ausgang für die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld: Nach einer hochklassigen Landesliga-Partie steht es 32:31 für den HC Sulzbach. Die Handballerinnen hätten einen Sieg dringend gebraucht.

In dieser Begegnung zeigten die HSG-Damen von Anfang an, dass sie es verdient hätten, in dieser Liga zu verbleiben. Gestützt auf eine sehr kampfstarke 6:0-Defensive hielten sie gegen eine schnelle und aggressive Heimmannschaft gut dagegen. Der HC Sulzbach ging zwar durch einige schöne Rückraumaktionen mit 4:2 in Front, schaffte es aber nicht, den Vorsprung weiter auszubauen. Immer wieder egalisierte die HSG den Abstand. Selbst in Unterzahlsituationen bewiesen die Nabburgerinnen Stärke.Der Gastgeber hatte sicherlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet und musste sich im Angriff einiges einfallen lassen. Nicht umsonst auf dem vierten Tabellenplatz, zeigte der HC schöne Würfe aus der zweiten Reihe und baute so für kurze Zeit den Vorsprung auf vier Tore zum 9:5 aus. Die HSG-Damen blieben unbeeindruckt. Als in der 20. Minute der Ausgleich zum 10:10 geschafft war, schien die Heimmannschaft überrumpelt. Theresa Stubenvoll am Kreis setzte sich beeindruckend gegen eine sehr aggressive HC-Defensive durch und eroberte den Ausgleich immer wieder zurück. Die HSG verfiel kurzfristig in Hektik, was dem Gastgeber in die Hände spielte. Zwei Tore in Folge war das Resultat, so dass es zur Halbzeit 16:14 für den HC Sulzbach stand.Gleich nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe in Kauf nehmen. Es folgte die schlechteste Phase im Spiel der HSG-Damen. Der HC Sulzbach agierte gekonnt durch schöne Aktionen im Angriff und ging mit 18:14 in Front. Eine Manndeckung gegen die beste Akteurin der Heimmannschaft sollte die schnelle Offensive stoppen. Es war ein aufopferungsvoller Kampf, den die HSG-Damen an den Tag legten.Ein um das andere Mal bewies Anna Kovarikova im Rückraum ihre Stärke, und die Nabburgerinnen verkürzten Tor um Tor. Als in der 40. Minute der erneute Ausgleich zum 21:21 fiel, war es an Dramatik kaum noch zu überbieten. Es war ein ständiges Auf und Ab, bei dem sogar die HSG-Damen immer wieder die Führung für sich beanspruchen konnten. Die Nabburgerinnen agierte jedoch nicht geschickt genug und schlossen im Angriff zu überhastet ab.Die HSG hätte hier die Möglichkeit gehabt, den Gastgeber in die Schranken zu weisen. Der HC Sulzbach sah seine einzige Chance nur noch in einer doppelten Manndeckung gegen Ramona Völkl-Simbeck und Anna Kovarikova. Mangels Effektivität in der Offensive und lückenhafter Defensive gelang es dem HC erstmals wieder in der 53. Minute, einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erzielen. Nabburg verkürzte bis zum Ende immer auf ein Tor. Zumindest ein Punktgewinn wäre für die HSG-Damen extrem verdient gewesen. Letztendlich aber mussten sie sich mit 32:31 geschlagen geben.Torschützen HSG Nabburg/Schwarzenfeld: Anna Kovarikova 13/4, Ramona Völkl-Simbeck 7/3, Nathalie Fleischmann 5, Theresa Stubenvoll 4, Carina Czichon und Anna Stubenvoll je 1