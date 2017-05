Erfolgreiche Prüfung

Sport Nabburg

(arr) Gut vorbereitet stellten sich 38 Taekwondo-Sportler dem Prüfer Jörg Steindl (5. Dan) aus Sulzbach-Rosenberg. Er attestierte den Prüflingen am Ende gute Leistungen in den geforderten Disziplinen. Für die Kampfsportler standen neben Theorie auch Grundschule, Formenlauf, Schlagpolster kicken, Freikampf und Selbstverteidigung auf dem Programm. Je höher der Gürtelgrad wurde, desto anspruchsvoller wurden die Anforderungen. So kamen Wettkampf (Vollkontakt) mit Schutzausrüstung, die unbewaffnete Selbstverteidigung gegen Angriffe mit einem Stock sowie ein Bruchtest hinzu.

Die Trainer Frank Schäfer, Franz Paulus, Maria Hoferer und Robert Lobinger waren mit den Leistungen zufrieden, schließlich rückten alle Teilnehmer eine Graduierungsstufe höher. Wer Interesse an diesem Kampfsport hat, kann ab 13 Jahren an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen. Die Trainingszeiten sind am Dienstag von 20 bis 22 Uhr und am Donnerstag von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Volksschulturnhalle Nabburg. Weitere Infos gibt es bei Spartenleiter Frank Schäfer unter der Telefonnummer 09433/204766.