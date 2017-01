Sport Nabburg

Es ist keine leichte Aufgabe, die am Samstag auf die HSG-Handballdamen wartet. Schließlich kommt der ungeschlagene Spitzenreiter nach Schwarzenfeld.

/Schwarzenfeld. Beim letzten Vorrundenspiel in dieser Landesliga-Saison steht den Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld am Samstag, 17.15 Uhr, eine sehr schwere Aufgabe bevor. Im Sportpark in Schwarzenfeld gastiert der ungeschlagene Spitzenreiter SG Schwabach/Roth.Obwohl es für die SG erst die zweite Landesliga-Saison ist, mischt die Mannschaft vorne mit. Durch einen dritten Tabellenplatz vergangenes Jahr wurde der Aufstieg in die Bayernliga verpasst. Aber momentan sieht es nach einem klaren Durchmarsch in die höhere Liga aus. Herausragende Torfrauen und eine sehr kompakt stehende Abwehr ermöglichte es bisher nur der SG Mintraching/Neutraubling, den Franken einen einzigen Punkt abzunehmen. Durchschnittlich nicht mehr als 20 Gegentore in jeder Begegnung zeigen, was für ein Potenzial in der jungen Mannschaft von Neutrainer Wolfgang Scharnowell steckt. Obwohl das Spiel der Franken auf sehr viel Tempo basiert, sind kaum technische Fehler zu erkennen. "Das ist wirklich hohes Landesliganiveau, das die SG zeigt. Damit ist sie zurecht auf Platz ein", sagt HSG-Trainer Uli Reitmeier anerkennend.Aber die HSG-Damen sollten nicht zu viel Respekt zeigen. Ein ums andere Mal haben sie schon bewiesen, dass sie vor allem gegen Spitzenmannschaften glänzen können, wie zum Beispiel gegen den HC Sulzbach. Eine herausragende Mannschaftsleistung ohne technische Fehler und Ballverluste war da der Schlüssel zum Erfolg. Zwar hätte vergangenes Wochenende ein Sieg gegen den HC Forchheim die Tabellensituation etwas gelockert, dennoch sollte die HSG mit dem einen Punkt durchaus zufrieden sein.Dass die HSG-Damen dem aktuellen Tabellenführer auch Paroli bieten können, zeigten sie bereits in der vergangenen Saison, als sie in eigener Halle gegen die SG siegten. Personell wird Trainer Uli Reitmeier zwar nicht auf alle Spielerinnen zurückgreifen können, dennoch dürfte die Begegnung mit Unterstützung des Publikums zu einem Knaller werden."Natürlich wird die Partie eine echte Herausforderung. Wir müssen versuchen, uns dem schnellen Spiel der Franken anzupassen. Ich weiß, dass meine Mädels sehr kämpfen können. Wenn wir in dieser Begegnung endlich Standhaftigkeit beweisen, werden wir sicherlich auch dieses Spitzenteam ärgern", so Reitmeier.