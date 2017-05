Sport Nabburg

Nabburg/Schwarzenfeld. Sie suchen beide eine neue Herausforderung, und die können sie gemeinsam angehen: Ramona Völkl-Simbeck spielt in der kommenden Saison für die Handballdamen der SG Mintraching/Neutraubling, ihr Mann Wolfgang Völkl wird dann bei den Regensburger Vorstädtern auf der Trainerbank sitzen.

Jahrelang coachte Völkl Damen- und Herrenmannschaften bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld und vorher auch schon bei seinem Heimatverein HV Oberviechtach. Zuletzt hatte er ein Jahr Pause eingelegt. "Aber im Januar hat es schon wieder gejuckt", erzählt der 41-Jährige. Da kam das Angebot aus Mintraching. Die SG steht kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga. Nur noch ein Punkt aus zwei Spielen fehlt zum Titel in der Landesliga Nord, in der die HSG Nabburg/Schwarzenfeld noch gegen den Abstieg kämpft."Das ist sicherlich eine sehr interessante Aufgabe", sagt Völkl, "die SG ist eine dynamische, spielstarke Mannschaft." Und da wird auch Ramona Völkl-Simbeck ihren Platz finden. Die 35-Jährige ist seit Jahren die Torgarantie bei der HSG. Nach schwereren Knieverletzungen will es die Rückraumschützin noch einmal wissen. "Sollte die SG in die Bayernliga aufsteigen, dann hat Ramona noch einmal die Chance, sich höherklassig zu zeigen." Und noch einen Aspekt findet Völkl ganz angenehm. "Wir können unser Hobby gemeinsam ausüben."