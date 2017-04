Sport Nabburg

28.04.2017

28.04.2017

Die Handball-Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld bestreiten am Samstag, 16 Uhr, beim HC Sulzbach ihr vorletztes Auswärtsspiel in dieser Saison.

Der aktuelle Tabellenvierte hat sich den bisherigen Saisonverlauf wohl etwas anders vorgestellt. Nachdem der Wiederaufstieg in die Bayernliga jedes Jahr angestrebt, aber nicht verwirklicht werden konnte, gelingt es wohl heuer wieder nicht. Zu Saisonbeginn konnten die Sulzbacherinnen lange den zweiten Platz für sich beanspruchen. Dann scheiterte der HC aber in einigen Auswärtsbegegnungen und ist zwei Tabellenplätze nach unten gerutscht. Das Angriffsspiel des Gastgebers ist sehr schwer auszurechnen. Viele junge Spielerinnen mit enorm viel Eigenverantwortung strotzen vor Energie und Laufbereitschaft.Bei den vielen Aufeinandertreffen konnten die HSG-Damen allerdings keinen Sieg für sich beanspruchen. Nur im Hinspiel dieser Saison blieben nach einer grandiosen Vorstellung die Punkte bei der HSG.Für den HC Sulzbach geht es eigentlich um nichts mehr. Im Höchstfall würde am Ende dieser Saison ein dritter Tabellenplatz möglich sein. Bei den HSG-Damen hingegen geht es um sehr viel. Ein Sieg wäre zwingend erforderlich, wenn sie noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen. Zu viele technische Fehler und eine sehr schlecht funktionierende Abwehrformation kosteten in den letzten zwei Partien den Sieg. So wird es ein enormer Kampf im Rennen um den Klassenerhalt.Die HSG wird sehr viel Kraft und Ausdauer benötigen, um gegen dieses Spitzenteam zu punkten. Wenn aber jeder Spielerin die Ernsthaftigkeit dieser Begegnung bewusst ist und jede mit vollem Einsatz agiert, wäre eine kleine Sensation in diesem Oberpfalzderby gegen den Favoriten sicherlich machbar.